Les ordinateurs de bureau MSI équipés de cartes graphiques NVIDIA Ampere arrivent en boutiques.



En tant que marque de jeu leader au niveau mondial, MSI est le nom le plus fiable dans le domaine des jeux et des sports électroniques. Nous sommes fidèles à nos principes de percée dans la conception, de recherche de l'excellence et d'innovation technologique. En intégrant dans ses plates-formes de jeu les performances extrêmes les plus convoitées par les joueurs, des visuels réalistes, un son authentique, un contrôle précis et des fonctions de streaming fluides, MSI libère les joueurs des fastidieux essais et erreurs et pousse les performances de jeu au-delà des limites. La détermination à surpasser les réalisations passées a fait de MSI une marque "True Gaming" avec un esprit de jeu dans toute l'industrie.







Avec de grandes attentes, MSI va commencer à vendre des cartes graphiques NVIDIA RTX série 30 dès aujourd'hui. Pour les joueurs et les développeurs, les GPU GeForce RTX série 30 offrent des performances optimales. Ils sont pris en charge par Ampere, l'architecture RTX de 2e génération de NVIDIA, avec de nouveaux RT Cores, Tensor Cores et multiprocesseurs en streaming pour des graphismes de raytracing les plus pratiques et des fonctions d'IA de pointe, offrant aux joueurs une perception visuelle immersive.



Grâce à l'amélioration des RT Cores, les cartes graphiques de la série RTX 30 peuvent atteindre des performances deux fois supérieures à celles de la génération précédente, ce qui permet aux joueurs d'exécuter sans problème des scènes de jeu de haute qualité. L'amélioration de la technologie DLSS permet aux joueurs d'équilibrer la qualité de l'image et les performances, et d'élever la fidélité visuelle à un nouveau niveau pour profiter d'une haute qualité d'image sans perdre en fluidité.



Voici la fiche technique :







Cette fois, MSI a lancé six ordinateurs de bureau pour jeux vidéo, allant des modèles grand public aux modèles phares, afin de répondre aux besoins des différents joueurs. Tout le monde, des joueurs MAG d'entrée de gamme aux joueurs MPG de haut niveau et même les joueurs MEG les plus acharnés, a quelque chose pour lui. Vous pouvez choisir votre système de jeu préféré parmi différents segments de produits, en fonction de vos besoins et de votre jeu en brillant.



TECHPOWERUP