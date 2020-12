Fuites de score de la carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT.



AMD a lancé ses cartes graphiques basées sur l'ARN 2, dont le nom de code est Navi 21. Ces GPU sont destinés à concurrencer les offres Ampere de NVIDIA, la gamme couvrant les cartes graphiques Radeon RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT. Jusqu'à présent, nous avons reçu des critiques sur les deux premières, mais pas sur la Radeon RX 6900 XT. Cela s'explique par le fait que la carte arrive à une date ultérieure, plus précisément le 8 décembre, dans quelques jours.



Pour rappel, le GPU de la Radeon RX 6900 XT est un modèle Navi 21 XTX avec 80 unités de calcul, ce qui donne un total de 5120 processeurs de flux. La carte graphique utilise un bus 256 bits qui relie le GPU avec 128 Mo de son cache Infinity à 16 Go de mémoire GDDR6. En ce qui concerne les fréquences, elle dispose d'une horloge de base de 1825 MHz, avec une vitesse d'accélération de 2250 MHz.











Aujourd'hui, dans une présentation de GeekBench 5, nous voyons les premiers benchmarks de la carte graphique haut de gamme Radeon RX 6900 XT d'AMD. La carte a été couplée avec le processeur Ryzen 9 5950X 16C/32T d'AMD, qui exécute une suite de tests OpenCL. La carte a réussi à passer les tests de référence OpenCL avec un score de 169779 points.



La carte est donc 12 % plus rapide que le GPU RX 6800 XT, mais toujours plus lente que le GPU concurrent NVIDIA GeForce RTX 3080, qui obtient 177724 points. Cependant, nous devons attendre que quelques autres points de référence semblent sauter aux conclusions, y compris l'examen TechPowerUp, qui devrait arriver une fois que la NDA sera levée. Ci-dessous, vous pouvez comparer le score à d'autres GPU dans la base de données OpenCL de GeekBench 5.



VIDEOCARDZ