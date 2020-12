Alphacool annonce des waterblock Eisblock pour les cartes graphiques EVGA RTX série 30 FTW3.



Alphacool présente le bloc Eisblock Aurora Acryl GPX-N pour les cartes graphiques EVGA FTW3. Les blocs offrent des performances de refroidissement exceptionnelles grâce à la conception du couvercle intégral. La nouvelle plaque arrière, qui est incluse avec les refroidisseurs, y contribue également. Elle stabilise la carte graphique et assure une pression de contact uniforme du refroidisseur. Les plaques de refroidissement sont en cuivre nickelé massif. Les refroidisseurs couvrent tous les composants importants tels que les convertisseurs de tension et la mémoire graphique.











Spécifications du bloc :



- Dimensions (Lxlxh) : 151 x 290 x 24,5 mm,

- Matériau de la partie supérieure du refroidisseur : POM clair,

- Des fils : 4x G1/4",

- Épaisseur des ailettes de refroidissement 0,6 mm.



Compatible avec :



- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming, 10 Go GDDR6X, HDMI, 3x DP (10G-P5-3897-KR),

- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Gaming, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (10G-P5-3895-KR),

- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming, 24 Go GDDR6X, HDMI, 3x DP (24G-P5-3987-KR),

- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Gaming, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (24G-P5-3985-KR).



Le prix est de : 136.98 euros.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP