Razer annonce son premier pc Gamer le Razer Tomahawk , modèle de type PC joueur et de type PC bureau, récompensé au CES et modèle qui doit sortir ce mois de décembre 2020 à la commercialisation.



Sous la forme d'un boîtier micro-ATX compact avec des dimensions de 21 cm x 15 x 36,5, la machine est également équipée d'un système de tiroir pour modifier à votre envie les composants. Pour la partie externe le boîtier inclu 4 ports USB-A 3.3 Gen 2, 2 ports USB-C Thunderbolt 3, 2 ports Ethernet Gigabit, 1 port Jack 3.5 mm.



Les Caracatéristique du PC sont les suivantes : 1 carte Intel NUC 9 Extreme Compute qui regroupe le processeur Intel Core i9-9980 HK, 16 Go de mémoire RAM (extensible à 64 Go), 1 SSD de 512 Go et 1 disque dur de 2 To, 1 carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 et comprendra bien sur des élements de RGB.



Dans son ensemble un bon PC pour les Gamers et qui sera proposé au prix d'environ 2000 € pour la france.