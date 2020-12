ADATA nous propose une nouvelle version de son watercooling AIO : Le LEVANTE 360 ARGB.



ADATA XPG, un fournisseur de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les pros de l'esport et les passionnés de technologie, est heureux d'annoncer la deuxième version de son refroidisseur de liquide tout-en-un avec le XPG LEVANTE 360. Le XPG LEVANTE 360 est un refroidisseur de liquide pour CPU tout-en-un à 3 ventilateurs qui intègre la solution leader de l'industrie d'Asetek, la technologie de pompe Asetek de 7ème génération et un design éblouissant qui apporte beaucoup de personnalité à la couverture de votre prochain châssis de jeu.







Les solutions de refroidissement brevetées Asetek de 7e génération comprennent une pompe avec fonction de contrôle PWM, pour assurer la meilleure gestion optimale de la température de l'unité centrale, ainsi qu'un radiateur massif de 360 mm et une plaque de cuivre optimisée thermiquement avec seulement 0,15 mm de microcanaux pour offrir une plus grande surface pour une efficacité d'échange thermique accrue.







XPG a équipé le XPG LEVANTE 360 de trois ventilateurs vibrants Dual Ring de 120 mm utilisant un moteur à roulement à billes à dynamique des fluides (FDB) et une modulation de largeur d'impulsion (PWM) à 4 broches. Les ventilateurs FDB avec PWM sont conçus avec un mécanisme de redémarrage automatique et ils sont optimisés pour la fiabilité (jusqu'à 40 000 heures à 40 ºC de MTBF) et minimisent le bruit à 34 dB lorsqu'ils sont en cycle complet avec un débit d'air élevé (61,5 CFM).







Un RGB éblouissant pour compléter les meilleures configuration gaming de jeu







Pour une ambiance époustouflante, chacun des ventilateurs est équipé de vingt LED RGB, tandis que le couvercle de la pompe à liquide est également éclairé par un éclairage RGB. Pour ceux qui ne préfèrent pas utiliser le connecteur ARGB relié directement à la carte mère de leur choix et le logiciel de contrôle associé (la plupart des grandes marques sont prises en charge), un contrôleur ARGB supplémentaire est inclus, qui peut également être utilisé pour permettre aux utilisateurs de régler facilement les modes d'éclairage préprogrammés, les vitesses et la luminosité des ventilateurs RVB et du bouchon RVB de la pompe à liquide.



Voici la fiche technique :







La haute qualité du XPG LEVANTE 360 est garantie 5 ans.



Pour plus de renseignements : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP