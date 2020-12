ANTEC nous propose un nouveau boitier PC : Le P10 Flux.



















Le compartiment supérieur de la carte mère peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 40,5 cm de long et des refroidisseurs de CPU jusqu'à 17,5 cm de haut. Les options de stockage comprennent une baie de disque exposée de 5,25 pouces, trois supports de 2,5 pouces et deux supports de 3,5 pouces. Le boîtier mesure 477 mm x 220 mm x 486 mm (PxLxH). La connectivité du panneau avant comprend deux ports USB 3.x de type A et des prises HDA. Le boîtier comprend un contrôleur de ventilateur PWM à 8 canaux.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP