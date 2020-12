PowerColor annonce la carte graphique Radeon RX 6800 FIGHTER.



TUL Corporation, un fabricant de cartes graphiques AMD leader et innovant depuis 1997, annonce aujourd'hui son nouveau PowerColor Fighter RX 6800 basé sur la dernière architecture RDNA2 d'AMD et avec 16 Go de GDDR6, offrant de solides performances de jeu 4K pour les joueurs les plus soucieux du prix. Alimentée par l'architecture RDNA 2 d'AMD, la carte graphique PowerColor Fighter RX 6800 comprend 60 unités de calcul, 128 Mo de tout nouveau cache AMD Infinity et 16 Go de mémoire GDDR6 dédiée. Elle est conçue pour offrir des fréquences d'images ultra élevées et des jeux sérieux en résolution 4K.







La carte graphique PowerColor Fighter RX 6800 est conçue pour les joueurs disposant d'un budget limité, mais qui recherchent des performances de jeu puissantes. Le Fighter RX 6800 est associé à un triple ventilateur de refroidissement efficace, une technologie de ventilateur silencieux, un bouton de commutation du BIOS et une plaque arrière renforcée, afin que le Fighter puisse se battre avec vous pour profiter d'expériences de jeu exceptionnelles.











Conçu pour l'efficacité



La carte graphique PowerColor Fighter RX 6800 dispose de 3 ventilateurs de 90 mm optimisés pour maintenir votre carte sous les meilleures températures. Le PowerColor Fighter RX6800 est livré avec différents caloducs en cuivre et une surface de dissipateur agrandie pour fournir des températures plus basses mais de meilleures performances.



Avec l'interrupteur BIOS, il suffit d'appuyer sur le bouton, lorsque la lumière est allumée, vous êtes déjà en mode OC, ce qui a augmenté les performances. Plongez dans vos jeux ! La carte est également dotée d'une plaque arrière en métal extrêmement rigide qui assure la solidité de la carte ; la zone creuse permet de libérer rapidement de la chaleur pour améliorer la circulation de l'air.



Performance de la centrale



Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6800 Series offrent une fréquence d'images ultra élevée et un gameplay sérieux en 4K. Profitez de l'expérience de jeu ultime grâce à de nouvelles unités de calcul puissantes, au cache AMD Infinity Cache révolutionnaire et à une mémoire GDDR6 dédiée pouvant atteindre 16 Go. Et, lorsqu'elle est associée à un processeur de bureau AMD Ryzen 5000, la technologie AMD Smart Access Memory offre de nouvelles performances de jeu.



Voici la fiche technique :







