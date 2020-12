Pour les joueurs qui ne connaissent pas les jeux Pathologic, le premier jeu qui date de l'année 2005 nous entraine dans une ville isolée, ou il fallait trouver un remede au virus de la peste et virus tuant et contaminant bien sur les habitants de cette ville.



Le second jeu et suite Pathologic 2 disponible depuis 2019, nous re-entraine dans cette même bourgade, pour jouer un nouveau docteur avec une nouvelle mission pour éradiquer ce fléau de la peste, toujours présente au sein de cette même ville encore plus isolée que par le passé.



Au sein du jeu vous pourrez fabriquez des médicaments, guérir les malades.faire des autopsies, faire du commerce avec les rares marchands dans la ville pour obtenir ce dont vous avez besoin, et également combattre et tuer vos ennemis si nécessaire, et ce pour arriver à combattre le fléau de la peste et l'éradiquer.



Le second jeu est comme le premier, un fps avec des élements de jeu de rôle et dans univers glauque, propre au jeu et au sein de la ville dans laquelle se passe le jeu.



Ce jeu qui est un expérience unique à jouer



