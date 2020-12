In Silence est un jeu d'horreur dans le même style que Dead by Daylight, vous jouerez dans ce jeu soit en solo ou avec une équipe jusqu'a 4 joueurs en ligne, vous devrez combattre et échapper ou encore chasser un monstre quasi aveugle et disposant de capacités auditives hypersensibles.



Dans le jeu vous pourrez jouer soit un joueur ou encore le monstre à votre choix selon votre partie de jeu.



Le jeu à une bonne ambiance lugubre et d'horreur et il vous entrainera dans une aventure angoissante et d'horreur en jeu.



"In Silence est développé pour offrir une expérience d'horreur en ligne différente. Vous pouvez chasser tout le monde en utilisant vos excellentes capacités sensorielles en conduisant le monstre hypersensible ou vous pouvez être un joueur prévoyant de gérer cette situation en utilisant notre système de chat vocal 3D et en contact avec d'autres joueurs qui veulent survivre. De plus, pas besoin de s'échapper seulement ... Vous pouvez aussi le chasser"(c)steam.



Le jeu est disponible sur steam en accés anticipé complètement jouable, et il est proposé à moins de 10 €.



Consulter la page du jeu sur steam CLIQUEZ ICI