Exit From, un jeu d'horreur et d'épouvante

Pour les fans de jeux d'horreur et d'épouvante, voici un jeu indépendant dans ce domaine à petit prix et qui vous fera passer des heures de sueur froide en jeu.



Dans Exit From votre but sera de vous évader d'une trés grande demeure, tout en étant pourchassé par un zombie, il vous faudra donc faire preuve de finesse, de discrétion et autres pour arriver à votre but, vous échapper de cette maison en vie et de ne pas vous faire dévorer par le zombie.



Le jeu est disponible sur steam au petit prix de 1,99 € dans sa version en accès anticipé.



Consulter la page du jeu sur steam CLIQUEZ ICI