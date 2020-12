ORAXEAT étoffe sa gamme de fauteuils gamers avec les TK700 et TK700F

ORAXEAT annonce l’arrivée de nouveau modèles dans la gamme TK : le TK700 et le TK700F.

De conception identique, seuls le revêtement et les coloris diffèrent, le TK700 étant en PVC micro-perforé et le TK700 en tissu.



Les points clefs :

- Entièrement ajustable (dossier inclinable 160°, accoudoirs 4D)

- 2 revêtements : PVC micro-perforé ou tissu doux

- Assise mesurant 50 x 58 cm

- Livré avec deux coussins à mémoire de forme

- Garantie dix ans (5 ans auxquels viennent s’ajouter 5 ans supplémentaires, sur simple enregistrement via le site internet)





Le TK700 comporte donc maintenant cinq finitions

Prix public TTC conseillé : 399,99€



Et le TK700F comporte trois finitions

Prix public TTC conseillé : 379,99€



Disponibilité : Immédiate sur le site oraxeat.com et chez les e-commerçants.



