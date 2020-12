TECHPOWERUP nous propose le test du : EK-AIO Elite 360 D-RGB.



EKWB est un pistolet de refroidissement à eau pour PC qui a commencé comme une simple idée d'un homme. Depuis ce modeste début, il est rapidement devenu une force dominante dans la communauté des passionnés, avec des composants de haute qualité pour presque toutes les boucles de refroidissement d'eau personnalisées. Les nombreuses récompenses décernées à l'entreprise témoignent de son souci constant du détail et de sa qualité exceptionnelle. À part quelques contretemps en cours de route, EKWB a connu un succès foudroyant, et après sa récente incursion dans les refroidisseurs de liquide tout-en-un, elle est maintenant prête à passer à l'étape suivante.







Dans l'examen d'aujourd'hui, j'ai mis l'EK-AIO Elite 360 D-RGB à l'épreuve, en le confrontant à de nombreuses solutions de refroidissement haut de gamme pour voir à quel point il est performant. Comme son prédécesseur, cette conception ne provient pas d'Asetek ou de Coolit et est plutôt une solution interne personnalisée. La pompe à l'intérieur du bloc CPU est basée sur la série SPC de la société et a fait l'objet d'une mise à jour pour cette version.



Bien que le radiateur soit en aluminium plutôt qu'en cuivre, il est beaucoup plus lourd que ce à quoi je m'attendais, même pour une offre de 360 mm. Ajoutez les six ventilateurs EK-Vardar S 120ER D-RGB et vous avez une solution géniale, du moins si l'on jette un coup d'œil à sa fiche technique. Alors sans plus attendre, regardons de plus près ce dont est capable la dernière OAA d'EKWB.



Voici la fiche technique :







