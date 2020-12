Lancement des chaises de jeu premium SPC Gear SR600.







SPC Gear, le label de jeu de SilentiumPC, lance les fauteuils de jeu haut de gamme de la série SR600 de SPC Gear. Le SPC Gear SR600 est basé sur un design moderne de siège baquet, conçu pour offrir un confort qui durera de longues sessions de jeu. Le SR600 utilise des matériaux de haute qualité tels que le revêtement en cuir PU et le tissu respirant.



Le fauteuil de jeu dispose d'une gamme exceptionnellement large de réglages du dossier, de l'assise et des accoudoirs 4D, ce qui permet aux utilisateurs de régler le fauteuil avec précision pour obtenir un confort maximal. Le SR600 est équipé de deux coussins en mousse à mémoire de forme pour la nuque et la région lombaire.



Un design audacieux allié au confort







Le fauteuil de jeu haut de gamme SPC Gear SR600 est conçu pour un confort et une ergonomie élevés. Le siège de style baquet augmente l'esthétique et offre un soutien crucial pour la colonne vertébrale. Deux coussins en mousse à mémoire de forme, l'un pour la nuque et l'autre pour la région lombaire, offrent une hauteur de suspension réglable, ce qui apporte un confort supplémentaire et garantit le maintien d'une bonne position assise. Le SR600 est disponible en quatre modèles attrayants.



Options d'ajustement polyvalentes







Le mécanisme MultiLock du fauteuil SPC Gear SR600 offre un dossier réglable, qui peut être déplacé de la position verticale à 90° à la position presque couchée à 170°. Le mécanisme MultiLock est supporté par un cylindre à gaz de classe quatre qui peut supporter une charge statique allant jusqu'à 150 kg, conçu pour des utilisateurs pesant jusqu'à 120 kg.



Accoudoirs 4D entièrement réglables







Le fauteuil de jeu SPC Gear SR600 est équipé d'accoudoirs, qui peuvent être réglés en quatre dimensions. Les utilisateurs peuvent changer la position non seulement verticalement mais aussi horizontalement.



Prix et disponibilité



Le fauteuil de jeu haut de gamme SPC Gear SR600 est désormais disponible chez les revendeurs partenaires au prix de 249.00 euros.



Disponible en quatre modèles : SPC Gear SR600 BK (PU noir), SPC Gear SR600 RD (PU rouge/noir), SPC Gear SR600F BK (tissu noir), et SPC Gear SR600F RD (tissu rouge/noir).



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



