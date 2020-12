QNAP lance une carte d'extension Thunderbolt 3 à double port pour les NAS TVS-h1688X et TVS-h1288X.



QNAP Systems, Inc, un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui la carte d'extension QXP-T32P Thunderbolt 3. Fournissant une connectivité Thunderbolt 3 à double port, la QXP-T32P est une carte PCIe Gen 3 x4 qui peut être installée dans les TVS-h1288X et TVS-h1688X. En installant une QXP-T32P dans un NAS, les studios de montage vidéo en particulier peuvent grandement bénéficier de l'augmentation de la bande passante et de la connectivité pour transférer, afficher et monter des vidéos 4K en temps réel.







"De nombreux studios de montage vidéo utilisent les produits QNAP, ce qui nous permet de mieux comprendre leurs besoins et leurs exigences. Nous comprenons que peu d'entre eux disposent d'un personnel informatique dédié pour gérer la mise à niveau et l'installation du matériel, c'est pourquoi nous nous efforçons de fournir des solutions faciles pour ajouter de la connectivité et de la bande passante supplémentaires" a déclaré Stanley Huang, chef de produit de QNAP, ajoutant que "la carte d'extension Thunderbolt 3, facile à installer, permet de renforcer considérablement le travail d'équipe entre les utilisateurs de Final Cut Pro et d'Adobe Premiere Pro. Grâce à la prise en charge du protocole SMB, les utilisateurs de Final Cut Pro peuvent créer une bibliothèque sur un volume NAS et l'utiliser comme s'il s'agissait d'un périphérique de stockage local".







Le QNAP s'engage à fournir aux utilisateurs la possibilité de mettre à niveau leurs réseaux pour répondre aux exigences modernes en matière de haut débit. Les ordinateurs de pointe Thunderbolt 4 peuvent également être utilisés par un NAS équipé d'une carte d'extension Thunderbolt 3 lorsqu'ils sont connectés à l'aide de câbles Thunderbolt.



La carte d'extension QNAP QXP-T32P Thunderbolt 3 peut être achetée au magasin d'accessoires QNAP et chez les revendeurs agréés.







Modèles NAS compatibles



- Le QXP-T32P est actuellement compatible avec le TVS-h1288X et le TVS-h1688X.

- Remarque : le QXP-T32P ne peut être installé que dans un emplacement PCIe Gen 3 x4 du TVS-h1288X ou du TVS-h1688X.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP