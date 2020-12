GeIL annonce la disponibilité de la mémoire DDR4 de la série ORION pour la série Ryzen 5000.



GeIL, Golden Emperor International Ltd. - l'un des principaux fabricants de composants et de PC au monde, a annoncé aujourd'hui un nouveau membre de sa gamme de produits primés ORION, la mémoire de jeu ORION RGB. La nouvelle mémoire de jeu ORION RVB est dotée d'une matrice de LED RVB de pointe, construite sur le design discret d'un dissipateur de chaleur en aluminium, pour un éclairage RVB enchanteur.



Elle est disponible dans des fréquences allant de 2666 MHz à 4400 MHz (haute performance) avec des capacités plus importantes allant jusqu'à 128 Go (4x 32 Go) ainsi que des diffuseurs de rouge et de gris titane de course à deux et quatre canaux. Les nouveaux modules sont optimisés pour les dernières plates-formes AMD et Intel, offrant des performances inégalées aux pro-gamers, aux constructeurs enthousiastes et aux créateurs de vidéos.







"Beaucoup de nos clients nous ont encouragés à étendre une version RGB pour la mémoire ORION. Je suis heureuse d'annoncer la disponibilité de la mémoire de jeu ORION RGB, qui est conçue pour les joueurs et les utilisateurs enthousiastes de PC qui cherchent de nouvelles façons de personnaliser l'intérieur de leur bureau de jeu", a déclaré Jennifer Huang, vice-présidente des ventes et du marketing chez GeIL.







Les modules de mémoire de jeu ORION RGB héritent de la conception unique du dissipateur thermique à surface convexe, qui se caractérise par un aluminium de haute qualité pour une excellente dissipation de la chaleur et qui est disponible en gris titane et en rouge modish racing. La barre lumineuse à motifs de science-fiction est dotée d'une matrice de LED avancée et est conçue pour s'adapter facilement à la plupart des boîtiers de PC du marché, sans interférence mécanique avec les refroidisseurs de l'unité centrale.



La mémoire de jeu ORION RGB est 100% compatible avec les principales applications d'éclairage RGB de la carte mère, notamment ASUS Aura Sync, ASROCK Polychrome Sync, BIOSTAR RGB Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 et MSI Mystic Light Sync. Ces derniers offrent plusieurs combinaisons personnalisables d'éclairage RGB. Les utilisateurs peuvent synchroniser la mémoire de jeu ORION RGB avec le schéma d'illumination RGB de leur carte mère pour obtenir la combinaison de couleurs parfaite.







La mémoire ORION RGB GAMING est lancée en version package Intel et AMD. Elle a été soigneusement testée et optimisée séparément pour offrir une mémoire DRAM DDR4 ultra-rapide avec une superbe stabilité et une compatibilité avec les dernières plateformes Ryzen d'Intel et d'AMD. La série sera disponible en modules simples de 8G/16G/32 GB en kits de modules doubles et quadruples pour une capacité maximale de 128 GB (4x32).



La mémoire de jeu ORION RGB offre des fréquences allant jusqu'à 4400 MHz au CL19 en double canal et quatre réglages de tension selon le profil sélectionné. Les tensions de 1,2 V, 1,35 V, 1,4 V et 1,45 V assurent la stabilité à des vitesses plus élevées et offrent plus d'options aux overclockers et aux constructeurs de systèmes lors de la configuration de leurs builds. La mémoire de jeu GeIL ORION RGB est vérifiée pour apporter stabilité et performance, ce qui garantit un environnement de travail idéal pour les pro-gamers, les overclockers et les créateurs de contenu vidéo.



Soutenue par la garantie limitée à vie de GeIL, la mémoire de jeu ORION RGB sera disponible chez certains détaillants et e-détaillants à la Mi-Décembre 2020.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP