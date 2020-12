EVGA nous propose des nouvelles carte graphique séries 3000.



La GeForce RTX 3060 Ti vous permet d'affronter les derniers jeux en utilisant la puissance de l'architecture RTX de 2ème génération d'Ampère-NVIDIA. Obtenez des performances incroyables grâce aux cœurs de rayonnage et aux cœurs tenseurs améliorés, aux nouveaux multiprocesseurs de streaming et à la mémoire G6 haute vitesse. Associée à la nouvelle génération de conception, de refroidissement et d'overclocking avec EVGA Precision X1, la série EVGA GeForce RTX 3060 Ti redéfinit ce que signifie avoir The Ultimate Play.



La toute nouvelle architecture NVIDIA Ampere est dotée de nouveaux cœurs de rayonnage de 2e génération et de cœurs de tenseur de 3e génération avec un débit plus élevé. Les multiprocesseurs de streaming NVIDIA Ampere sont les éléments de base du GPU le plus rapide et le plus efficace au monde pour les joueurs et les créateurs.











Choisissez la carte graphique qui vous convient parfaitement



Les cartes EVGA GeForce RTX 3060 Ti existent en différentes tailles et offrent différentes solutions de refroidissement. De l'ensemble de refroidissement iCX3 redessiné sur le FTW3, au circuit imprimé plus court et au refroidissement à double fente sur les modèles XC, il y en a pour tous ceux qui essaient de construire un système parfait.



EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3



Les cartes EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 sont conçues pour le joueur qui exige une carte qui hurle, un refroidissement par trois ventilateurs, une plaque arrière entièrement métallique* et un éclairage ARGB attrayant. Les cartes FTW3 sont également dotées d'un refroidissement iCX3 pour fournir un bloc de cuivre unifié pour le GPU et la mémoire, d'un dissipateur thermique plus épais pour fournir un refroidissement exceptionnel, de trois ventilateurs pour refroidir la carte efficacement et silencieusement, et d'un support à deux fentes pour assurer la compatibilité du boîtier.



EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC



Les cartes EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC sont conçues pour le joueur sans superflu qui a besoin d'une carte haute performance pouvant également tenir dans des espaces restreints. Intelligemment conçues pour être refroidies par deux grands ventilateurs, protégées par une plaque arrière entièrement métallique, et soigneusement emballées dans une courte carte à deux fentes pour une compatibilité maximale avec tous les types de boîtiers de jeu, les cartes EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC incarnent ce que signifie avoir "The Ultimate Play".



Prenez le contrôle avec EVGA Precision X1



L'EVGA Precision X1 vous permet de contrôler entièrement vos ventilateurs, l'overclocking, la surveillance et l'éclairage ARGB.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP