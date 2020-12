Zotac propose aussi ses RTX 3060 Ti

Voila que Zotac rentre aussi dans la course et propose ses RTX 3060 Ti.



Dans l'immédiat chez Zotac deux modèles de proposés : Modèle prenant en place 2 slots, au format double-fan et au format de carte compacte de 222.1 x 115.6 x 38.2 mm.



Il y a donc deux modèles de disponibles la Twin Edge de base et la OC overclockée, avec un gpu donné à 1695 MHz, cela ne reste pas les modèles les plus puissant au niveau des RTX 3060 Ti, mais elles ont toutefois l'avantage de prendre moins de place dans votre boîtier et le RGB n'est pas présent non plus sur les cartes.



Pour l'instant nous n'avons pas d'information concernant la disponibilité et le prix de ces cartes, mais le prix sera certainement proche des autres modèles constructeurs au dessus de 400 € la carte ou plus.