1943 vs 1976

Petit retour en arrière à l'époque des bornes de jeux d'arcade dans les bistrots de notre chère contrée dans les années 1980/1990.



Nombreux vont se souvenir du jeu que nous pouvions trouver sur ces bornes dans les bistrots à 1 FF la partie ou encore 5 FF les 3 parties, et cela comme le jeu de combats d'avion 1943 !



Voici donc sur PC un petit remake de ce jeu sous le nom de, 1976 - Back to midway et avec les qualités de la 3D actuelle.



Pour vous relancer dans le souvenir de cette époque, voila une demo jouable du jeu que vous pouvez récupèrer sur steam en attendant la sortie complète du jeu le 10 décembre 2020.



Télécharger la demo du jeu CLIQUEZ ICI