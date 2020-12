Survivalist: Invisible Strain est un jeu de survie dans un monde dévasté et peuplé de zombies.



Ce jeu dans le style de graphismes de BD, vous demandera de survivre dans ce monde en solo ou en créant une base avec des amis en jeu, et de récolter les ressources qui sont nécéssaire pour faire survivre votre groupe : nourriture, armes, etc... C'est un jeu dans le style de jeux comme State of Decay, Scum, Miscreated, etc.. et du même type de jeu de survie.



Vous jouerez dans un monde ouvert d'environ 1 km² qui est toutefois assez grand, est comprenant des villes, montagnes, forets etc...



Le jeu qui est trés sympa à jouer et jouable en solo et bien sur en coop, ou en invitant des autres joueurs en ligne dans votre partie pour créer un groupe de survivants au cours du jeu.



De plus le jeu est maintenant disponible en langue françaises pour les joueurs francophones, et il intègre des options de jeu de rôle, ainsi qu'un sympatique choix sur la création au niveau de la personnalisation de votre personnage de jeu.



Aprés des tests sur plusieurs jeux de survie, ce jeu reste dans son ensemble un trés bon jeu et d'une dureté de jeu équivalente au jeu Scum, cela n'en reste pas moins un trés bon jeu à jouer pour les fans de jeux de survie et de zombies.



Le jeu disponible depuis quelques temps est désormais disponible au prix de 5,99 € sur steam, et il y a également une demo jouable du jeu, que vous pouvez bien sur récupérer sur steam pour tester le jeu avant un éventuel achat de celui-ci.



Consulter la page du jeu sur steam CLIQUEZ ICI