La STRIX GeForce RTX 3060 Ti OC de la République des joueurs d'ASUS (ROG) est la carte graphique personnalisée haut de gamme de la société, basée sur le nouveau GPU GeForce RTX 3060 Ti Ampère de NVIDIA. Lancé au même prix que le RTX 2060 Super, le nouveau RTX 3060 Ti est conçu pour offrir un jeu en 1440p AAA avec le RTX raytracing activé. La technologie de raytracing en temps réel RTX de NVIDIA combine des graphiques 3D tramés traditionnels avec certains éléments raytracés, tels que l'éclairage, les ombres, les réflexions, l'illumination, etc., ce qui augmente considérablement le réalisme. Même ces quelques effets sont extrêmement exigeants en termes de calcul pour les réaliser en temps réel, c'est pourquoi NVIDIA a innové en matière de matériel à fonction fixe pour les gérer.



Par rapport à la série RTX 20 de Turing, l'objectif de la conception des RTX 30 a été d'améliorer les performances des jeux avec RTX activé, ce qui signifie que les performances 3D matricielles conventionnelles du GPU sont nettement meilleures, NVIDIA affirmant que le RTX 3060 Ti bat le RTX 2080 Super, une carte de 700 $ de la génération précédente pour le même cas d'utilisation. La technologie RTX de deuxième génération combine de nouveaux cœurs CUDA Ampère avec des performances mathématiques FP32+INT32 simultanées, des cœurs RT de deuxième génération qui doublent les performances d'intersection par rapport à la génération précédente, et ajoutent du matériel pour les effets de flou de mouvement tracés par rayons ; et des cœurs Tensor de troisième génération qui exploitent le phénomène de rareté dans les réseaux de neurones pour augmenter considérablement les performances d'inférence AI.







NVIDIA a sculpté le RTX 3060 Ti dans le même silicium GA104 de 8 nm que le RTX 3070. Alors que le RTX 3070 atteint presque son maximum, le RTX 3060 Ti est considérablement réduit, avec 38 des 48 multiprocesseurs de streaming physiquement présents sur la puce ; 152 cœurs de tenseur, 38 cœurs de RT, 152 TMU et 80 ROP. La configuration de la mémoire est identique, la carte disposant de 8 Go de mémoire GDDR6 sur une interface mémoire de 256 bits, cadencée à 14 Gbps. ASUS a considérablement surchargé le RTX 3060 Ti de sa référence 1665 MHz jusqu'à 1860 MHz.



Le ROG STRIX RTX 3060 Ti est équipé de la dernière génération de la solution de refroidissement ROG STRIX DirectCU III de la société, qui semble capable de refroidir un GPU deux segments au-dessus du RTX 3060 Ti. Un grand radiateur à triple fente en aluminium à ailettes est ventilé par trois ventilateurs Axial-Tech conçus pour guider tout leur flux d'air axialement, sur le radiateur. La carte dispose d'une solution VRM beaucoup plus puissante que la référence, capable de supporter des limites de puissance élevées.



La carte est plus longue que la carte de circuit imprimé située en dessous, ce qui signifie qu'une grande partie du flux d'air provenant du troisième ventilateur est guidée à travers la carte et sort directement par les orifices de la plaque arrière. ASUS propose le RTX 3060 Ti ROG STRIX OC à un prix très élevé de 500 $, soit une prime de 25 % par rapport au prix de référence de 400 $, et exactement le même prix que le RTX 3070 de référence. Dans cette étude, nous examinons si le RTX 3060 Ti d'ASUS ROG STRIX vaut une telle prime.



