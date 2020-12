MSI annonce ses cartes graphiques GeForce RTX 3060 Ti Series.



En tant que marque leader dans le domaine du matériel de jeu vidéo, MSI est fier de partager son point de vue sur le tout nouveau GPU GeForce RTX 3060 Ti de NVIDIA, avec des cartes graphiques qui allient les dernières technologies graphiques, une conception de circuit imprimé haute performance et un refroidissement avancé. Alimenté par l'architecture NVIDIA Ampere et la 2ème génération de NVIDIA RTX, la plateforme de jeu PC la plus puissante au monde pour le raytracing et l'IA en temps réel, le GeForce RTX 3060 Ti offre un gameplay 1080p et 1440p époustouflant à partir de seulement 399 Dollars.







La RTX 3060 Ti prend également en charge le trio d'innovations de jeu GeForce, notamment la technologie NVIDIA DLSS qui accélère les performances et améliore le QI et qui est désormais disponible dans plus de 25 jeux ; NVIDIA Reflex qui réduit la latence du système ("input lag"), rendant les jeux plus réactifs et donnant aux joueurs des titres multijoueurs compétitifs un avantage supplémentaire sur leurs adversaires ; et NVIDIA Broadcast, une suite d'améliorations de l'IA audio et vidéo comprenant des arrière-plans virtuels et la suppression du bruit que les utilisateurs peuvent appliquer aux chats, appels Skype et réunions vidéo.



Qu'ils jouent à des titres traditionnels sur PC, qu'ils s'entraînent dans des workflows de création et de productivité ou qu'ils s'émerveillent devant les derniers titres de pointe tracés par rayons comme Cyberpunk 2077, Call of Duty : Black Ops Cold War, Watch Dogs : Legion, et bien d'autres, la GeForce RTX 3060 Ti offre la meilleure expérience possible de sa catégorie à tous les joueurs, partout dans le monde.







GAMING a été rafraîchi avec un nouveau look tout en conservant le même grand équilibre entre performance, refroidissement et faible bruit auquel les joueurs ont appris à faire confiance. La nouvelle conception du TORX Fan 4.0, avec des paires de pales de ventilateur reliées par un lien extérieur, forme une couronne qui concentre le flux d'air dans le système de refroidissement TRI FROZR 2 mis à jour. Mystic Light orne l'extérieur de la carte graphique, illuminant la couleur en synchronisation avec le reste du PC grâce à Mystic Light Sync et Ambient Link, le tout contrôlé par l'utilitaire logiciel Dragon Center.







MSI introduit le jeu sur RTX 3060 Ti avec la 8ème génération de la série iconique TWIN FROZR. La conception améliorée de TWIN FROZR 8 sur le GeForce RTX 3060 Ti GAMING X utilise deux ventilateurs TORX 4.0 avec des paires de pales de ventilateur reliées par un lien extérieur, formant une jante qui concentre le flux d'air dans le système de refroidissement TWIN FROZR 8 mis à jour. Le dissipateur de chaleur est doté de technologies aérodynamiques et thermodynamiques avancées pour une dissipation efficace de la chaleur afin de maintenir une température basse et des performances élevées. Le nouveau look met l'accent sur l'éclat glorieux de la lumière Mystic Light RGB infusée dans la carte. Grâce au logiciel Mystic Light de MSI, mis à jour et amélioré, le contrôle et la synchronisation de vos composants éclairés par LED sont plus faciles que jamais.



La populaire VENTUS est également disponible en GeForce RTX 3060 Ti, améliorée avec le célèbre TORX Fan 3.0 et disponible en version triple et double ventilateur. Que ce soit pour le travail ou pour les loisirs, la conception de VENTUS, axée sur les performances, conserve l'essentiel pour accomplir toute tâche à portée de main. Un système de refroidissement robuste, une plaque arrière renforcée en finition brossée et une esthétique industrielle rigide font que cette carte graphique convient à toutes les constructions.



MSI Afterburner est le logiciel d'overclocking pour carte graphique le plus reconnu et le plus utilisé au monde. Il vous donne le contrôle total de votre carte graphique et vous permet de surveiller les principales mesures de votre système en temps réel. Afterburner vous permet d'augmenter gratuitement vos performances pour une expérience de jeu plus fluide grâce à un FPS plus élevé.



MSI Dragon Center est une toute nouvelle plateforme logicielle dont l'objectif est d'intégrer tous les logiciels MSI pour les composants, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les périphériques. Le tout nouveau logiciel dispose d'un mode de jeu qui optimise instantanément votre matériel pour une expérience de jeu optimale, y compris les paramètres SSD, le moniteur et le réseau. Cette nouvelle plate-forme logicielle en herbe continuera à s'améliorer et à évoluer, avec notamment des fonctionnalités et des avantages plus uniques pour les utilisateurs de MSI.



Voici les fiches techniques :







Pas de prix pour le moment.



