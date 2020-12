TEAMGROUP prend la tête de la nouvelle génération de DDR5.



En tant que leader mondial dans le domaine de la mémoire informatique, TEAMGROUP comprend l'importance d'aller de l'avant dans la prochaine génération de technologie DDR, c'est pourquoi il lancera la mémoire DDR5 de la série ELITE en 2021. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement de produits DDR3 et DDR4, la société a ébloui le monde entier grâce à ses capacités de R&D avancées et à l'excellente qualité de ses produits. Après l'annonce par le JEDEC de la norme de mémoire DDR5, TEAMGROUP a activement conçu et travaillé avec ses partenaires fabricants de circuits intégrés afin de faire œuvre de pionnier et de se préparer à cette nouvelle génération.







TEAMGROUP ouvre la voie avec sa première mémoire DDR5 dans le cadre de sa ligne de produits de mémoire ELITE, qui est la plus vendue au monde. Il prévoit de sortir un module de 16 Go à 4800 MHz fonctionnant à 1,1 V, en baisse par rapport aux 1,2 V de la génération précédente. Le taux de transfert de données est porté à 4 800-5 200 Mbps, soit une augmentation pouvant atteindre 1,6 fois, tout en réduisant la consommation d'énergie de 10 %.



La mémoire DDR4 actuelle avec code de correction d'erreur (ECC) nécessite une puce supplémentaire installée sur le circuit imprimé, tandis que la DDR5 prend en charge l'ECC sur puce, une fonction qui corrige automatiquement les erreurs sur un seul bit, ce qui améliore considérablement la stabilité du système. On attend beaucoup des améliorations d'efficacité apportées par la nouvelle génération, qui peut être utilisée pour le traitement de données volumineuses et l'IA, ainsi que pour d'autres applications connexes.



TEAMGROUP a fait de grands préparatifs en 2020 pour prendre la tête du marché de la DDR5 et coordonnera ses sorties avec les plates-formes DDR5 des deux principaux fabricants de processeurs, Intel et AMD. La mémoire DDR5 de la société devrait être disponible dès le troisième trimestre 2021. TEAMGROUP s'est toujours distingué en tant que leader mondial et continuera à le faire, car il propose aux consommateurs du monde entier des produits de nouvelle génération plus puissants et plus stables.



TECHPOWERUP