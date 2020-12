AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 20.11.3 Bêta.



La version 20.11.3 beta ajoute la prise en charge des Vulkan Ray Tracing Extensions. Khronos avait récemment finalisé la spécification Vulkan RT.







De plus, les pilotes ajoutent l'optimisation pour les Immortels : Fenyx Rising. Les pilotes abordent également une liste assez longue de problèmes.







Pour commencer, il traite des performances inférieures observées pour les GPU de la série RX 6800 sur Watch Dogs Legion et DiRT 5 ; et des faibles performances constatées pour les GPU RX 5000 et plus anciens sur Godfall. Certains modèles de personnages confrontés à la corruption de l'affichage dans Crysis Remastered sur la série RX 6800 ont été corrigés. Un jeu intermittent s'est planté avec Troy : A Total War Saga, et WoW Shadowlands ont été corrigés.



Un bug qui empêchait le lancement de WoW Shadowlands sur les machines Windows 7 avec le moteur de rendu DirectX 12 sélectionné, a été corrigé. Certains crashs intermittents de jeu vus dans Call of Duty : Black Ops Cold War avec DXR activé sur la série RX 6800, ont été corrigés. Doom Eternal avec le HDR activé désactivant le HDR sur Windows 10, a été corrigé. Certains problèmes rencontrés avec Adobe Illustrator et AIDA 64 ont été corrigés. Certains problèmes de corruption d'affichage avec RDR2 utilisant la série RX 6800 à 1080p, ont été corrigés.



Soutient pour :



- Immortels : La montée du fenyx,

- Extensions du raytracing vulcain.



Ajout du soutien Vulkan



- VK_KHR_fragment_shading_rate : Cette extension permet de modifier le taux d'ombrage par fragment. Cette extension permet d'ombrager plusieurs pixels par l'intermédiaire d'une seule invocation de fragment d'ombrage, par opposition au taux normal d'une invocation par pixel.

- VK_KHR_structure_d'accélération : Cette extension fournit des structures d'accélération pour représenter une géométrie triée dans l'espace. Les structures d'accélération sont le moyen le plus courant pour identifier rapidement les intersections potentielles de rayons par des techniques de traçage de rayons.

- VK_KHR_ray_tracing_pipeline : Cette extension introduit des pipelines de traçage de rayons ainsi que de nouveaux domaines de shaders et un tableau d'indirection pour relier les groupes de shaders aux structures d'accélération.

- VK_KHR_ray_query : Cette extension introduit des requêtes de rayon, qui peuvent être utilisées par n'importe quel type de shader en dehors du pipeline de ray tracing dédié optionnel pour renvoyer les résultats de traversée au shader appelant.

- VK_KHR_deferred_host_operations : Cette extension définit l'infrastructure et les modèles d'utilisation des commandes différées, ce qui permet aux extensions dépendantes de différer leurs propres opérations. L'extension VK_KHR_deferred_host_operations elle-même ne spécifie aucune commande comme pouvant être reportée.

- VK_KHR_pipeline_library : Cette extension introduit des bibliothèques de pipeline. Une bibliothèque de pipeline est un nouveau type de pipeline spécial qui définit un ensemble d'états de pipeline. Elle ne peut pas être liée, mais peut plutôt être liée à d'autres pipelines.

- VK_KHR_shader_terminate_invocation : Cette extension indique la prise en charge de l'extension SPV_KHR_terminate_invocation SPIR-V. L'extension SPIR-V introduit une nouvelle instruction OpTerminateInvocation qui permet à une invocation de shader de se terminer immédiatement, ce qui fournit le comportement requis par la déclaration de rejet GLSL.



Problèmes corrigés



- Les produits graphiques de la série Radeon RX 6000 peuvent présenter des performances inférieures aux attentes dans Watchdogs : Legion and Dirt 5.

- Des performances inférieures aux attentes peuvent être constatées sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000/500/400 dans Godfall.

- Godfall n'est pas détecté ni répertorié dans l'onglet "Jeux" de Radeon Software.

- Crysis Remastered peut présenter une corruption des modèles de personnages sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6800.

- Correction de quelques crashs intermittents trouvés dans Total War Saga : Troy et World of Warcraft : Shadowlands.

- World of Warcraft : Shadowlands peut ne pas se lancer lorsque l'API DirectX 12 est sélectionnée dans les configurations système de Windows 7.

- Correction de certains crashs intermittents trouvés dans Call of Duty : Black Ops Cold War avec DirectX Raytracing activé.

- Le HDR sur les ordinateurs de bureau Windows 10 pris en charge peut être désactivé lorsque DOOM Eternal démarre le rendu en mode HDR.

- Correction de problèmes trouvés sur Adobe Illustrator, Adobe Premiere et FinalWire AIDA64.

- Correction de problèmes de corruption dans Red Dead Redemption 2 en résolution 1080p sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6800.



