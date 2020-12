ASUS apporte le support des BAR redimensionnables aux plates-formes Intel Z490/H470/B460.



Lorsque AMD a introduit sa technologie Smart Access Memory, tout le monde se demandait si d'autres fournisseurs de GPU et de CPU, à savoir Intel et NVIDIA, allaient développer une solution similaire pour compléter leur offre. La technologie SAM est simplement la façon dont AMD nomme la technologie BAR (Base Address Register) redimensionnable PCIe, qui est présente dans les spécifications PCI depuis des années en tant que fonction optionnelle.



Vous vous demandez peut-être pourquoi elle émerge maintenant. Eh bien, la révision PCIe actuellement utilisée a atteint une largeur de bande suffisante sur le bus pour compléter le mouvement complexe des données que le GPU requiert et supporte maintenant l'utilisation du tampon de trame VRAM plus large.







Il semble que la société AMD ne soit pas la seule à disposer de cette technologie. ASUS a mis à jour le micrologiciel du BIOS de sa carte mère ROG Maximus XII Apex basée sur le chipset Intel Z490, avec des fonctionnalités assez intéressantes. Selon Tom's Hardware, nous avons des informations selon lesquelles la prochaine version de la mise à jour 1003 du firmware du BIOS pour la carte mère ROG Maximus XII Apex apportera la prise en charge de la BAR redimensionnable, ce qui en fera une première sur une plate-forme Intel.



Pour l'instant, le BIOS bêta 1002 le prend en charge, mais une version stable sera déployée dans le BIOS 1003. La carte mère utilisant la norme PCIe 3.0, une révision à bande passante plus faible par rapport à la plate-forme d'AMD, il sera intéressant de voir comment la BAR redimensionnable se comportera une fois les premiers tests effectués.







Mise à jour 09:45 am UTC : Chris Wefers, ASUS PR Germany, a annoncé que des BAR redimensionnables seront installées sur toutes les cartes mères ASUS dotées d'un chipset Intel Z490/H470/B460, avec une augmentation présumée de 13,37% des performances de Forza Horizon 4, selon les tests d'ASUS.



TOM'S HARDWARE