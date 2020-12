UL Benchmarks lance une suite de benchmarks Procyon centrée sur les créateurs.



Au cours de l'année dernière, nous avons constaté un grand intérêt pour une nouvelle catégorie de PC conçue pour les créateurs de contenu. Dotés de spécifications haut de gamme et d'un style sérieux, ces nouveaux PC de création sont commercialisés auprès des animateurs, des designers, des photographes, des vidéastes, des musiciens et d'autres créateurs de contenu numérique. Aujourd'hui, pour répondre à la demande croissante de nos partenaires de la presse et du commerce de détail, nous publions deux nouveaux critères de référence pour mesurer les performances des PC de création. Ces deux benchmarks utilisent des applications Adobe populaires pour tester les performances des PC pour le travail de retouche photo et de montage vidéo.







Les créateurs enthousiastes ont désormais accès à un grand nombre des mêmes outils logiciels que ceux utilisés par les professionnels. Ajoutez à cela un matériel informatique de plus en plus puissant, mais abordable, et les créateurs ont tout ce dont ils ont besoin pour développer leur talent et libérer leur potentiel. Pour les créateurs qui vivent de leur métier, la concentration et la productivité sont essentielles. Lorsque le processus se met en travers de leur chemin, la créativité en souffre.



Même la plus petite interruption peut interrompre le flux. Les délais plus longs pour le chargement des images ou l'exportation des fichiers vidéo sont encore plus frustrants. Les PC des créateurs promettent d'aplanir les difficultés du processus de production. De nombreux fabricants proposent désormais des systèmes dédiés aux créateurs de contenu. Les scores de référence offrent aux créateurs un moyen facile de comparer les performances de ces différents systèmes.







Aider les créateurs à acheter chez les revendeurs de PC



UL travaille avec les détaillants d'électronique grand public pour aider les gens à choisir le PC qui convient à leurs besoins et à leur budget. Les détaillants utilisent les scores de référence et les données de test d'UL pour classer et trier les PC, les ordinateurs portables et les blocs-notes qu'ils proposent. UL travaille actuellement avec plus de quinze grands détaillants d'électronique grand public dans le monde entier.



UL utilise une série de critères de référence pour tester certains aspects des performances, de la navigation Web quotidienne à la productivité personnelle, en passant par la manière dont un système gère les derniers jeux et les expériences de réalité virtuelle. Les détaillants utilisent ces données de référence sur le point de vente pour aider leurs clients à prendre des décisions d'achat en connaissance de cause.



Aujourd'hui, UL publie deux nouveaux benchmarks qui aident les détaillants à communiquer sur les capacités des PC conçus pour les créateurs de contenu.



Benchmark UL Procyon pour l'édition de photos



Les benchmarks UL Procyon utilisent des applications réelles pour tester les performances dans la mesure du possible. Le benchmark UL Procyon pour l'édition photo utilise Adobe ️Lightroom ️ Classic et Adobe ️Photoshop dans un flux de travail typique d'édition photo qui comprend le traitement par lots et la retouche d'images.



Le benchmark commence par l'importation de fichiers d'images Digital Negative (DNG) dans Adobe Lightroom Classic et l'application de divers préréglages. Certaines images sont recadrées, redressées et modifiées. Dans la deuxième partie du test, de multiples modifications et effets de couche sont appliqués à une photographie dans Adobe Photoshop. Le score de référence est une mesure de la rapidité avec laquelle le PC effectue ces tâches.



La performance de l'édition de photos dépend du fonctionnement conjoint du CPU, du GPU et du stockage. L'utilisation d'applications Adobe appropriées permet de s'assurer que le score de référence reflète les performances réelles du système dans son ensemble.



Le Benchmark de retouche photo UL Procyon est compatible avec Adobe Lightroom Classic 10.0 et Adobe Photoshop 22.0 et supérieur. Vous devez avoir installé les applications Adobe appropriées et posséder une licence pour pouvoir utiliser le benchmark.



Le banc d'essai UL Procyon pour l'édition de photos est disponible dès maintenant. Les licences monopostes pour les utilisateurs professionnels commencent à 995 Dollars par an.



Benchmark de l'édition vidéo de UL Procyon



Le benchmark UL Procyon Video Editing Benchmark utilise Adobe ️Premiere ️Pro dans un flux de travail typique d'édition vidéo.



Le benchmark commence par l'importation de deux fichiers de projet vidéo. Le calendrier du projet comprend divers montages, ajustements et effets. Le second projet utilise plusieurs effets accélérés par le GPU. Chaque projet vidéo est exporté en Full HD encodé au format H.264 et à nouveau en 4K UHD encodé au format HEVC (H.265). Le score de référence est basé sur le temps nécessaire à l'exportation des quatre vidéos.



L'exportation de fichiers vidéo depuis Premiere Pro est un temps mort pour le créateur. Même les vidéos courtes peuvent prendre plusieurs minutes pour être exportées. Les séquences plus longues avec des calques, un étalonnage des couleurs et des effets complexes peuvent prendre une heure ou plus. Un PC plus rapide prend moins de temps pour exporter les fichiers vidéo, ce qui laisse plus de temps au créateur.



Les performances du montage vidéo dépendent de la collaboration entre le CPU, le GPU et le stockage. L'utilisation d'applications Adobe pertinentes garantit que le score de référence reflète les performances réelles du système dans son ensemble.



Le benchmark d'édition vidéo UL Procyon est compatible avec Adobe Premiere Pro 14.5 et supérieur. Vous devez avoir installé les applications Adobe appropriées et en avoir acquis la licence pour pouvoir utiliser le benchmark.



Le banc d'essai de montage vidéo UL Procyon est disponible dès maintenant.



