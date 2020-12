EKWB nous propose : Le EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme.



EK, un fabricant d'équipements de refroidissement liquide haut de gamme, lance un nouveau et différent monobloc Momentum - dans ce cas, appelé multibloc - pour la carte mère Aorus à base de chipset Intel Z490. Ce multibloc est appelé EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme et est spécifiquement conçu pour la carte mère Aorus Xtreme Z490 de Gigabyte.







Il s'agit d'une toute nouvelle approche du refroidissement liquide des processeurs Intel Socket 1200 Series et de toute la section VRM de la carte mère Aorus Z490 Xtreme. C'est le premier monobloc de la série EK Momentum qui utilise le moteur de refroidissement par bloc d'eau du processeur EK Magnitude, qui a été primé. Ce waterblock refroidit directement le CPU de type socket Intel 1200, ainsi que les étages de puissance, les selfs et la puce du contrôleur LAN 10G.



Le liquide coule directement sur toutes les zones critiques, offrant ainsi aux passionnés une excellente solution pour des overclocks élevés et stables. Ce monobloc est également doté d'un éclairage D-RGB adressable sophistiqué, qui se connecte à un en-tête D-RGB adressable standard à 3 broches de 5 V, appelé D_LED (Addressable LED Strip Header) sur l'Aorus Z490 Xtreme.







L'ensemble du bloc CPU de ce multibloc se connecte à des raccords à barbelures spéciaux nickelés situés sur le bloc VRM, en se verrouillant sur les raccords à barbelures. Grâce à cette conception, le nouveau multibloc fonctionne exceptionnellement bien avec les IHS delidés et polis, mais ne fonctionnera certainement pas comme méthode de refroidissement direct des matrices. Le coussin thermique fermé est utilisé sur les modules de régulation de tension pour améliorer la stabilité et les performances et prolonger la durée de vie de la carte mère.







Le cuivre nickelé le plus pur disponible sur le marché est utilisé pour la plaque froide, usinée avec précision pour obtenir une structure micro-finale dense. Les entretoises à visser en laiton nickelé sont pré-installées et permettent une installation facile.



Le sommet du monobloc est composé d'un mélange d'acrylique moulé semblable à du verre, usiné par CNC, de laiton nickelé et d'une pièce d'aluminium noir Elox. Les entretoises à visser en laiton nickelé sont toutes pré-installées et permettent une installation facile et rapide du multibloc.



Une bande LED D-RGB numérique (adressable) à 3 broches et 5 V est installée dans la version Plexi du monobloc. Elle se connecte à l'en-tête LED 3 broches de la carte mère, ou peut être connectée à tout autre contrôleur LED 5 V 3 broches pris en charge.



Ce produit est compatible avec le logiciel de contrôle Gigabyte RGB Fusion 2.0. La flèche du connecteur à 3 broches de la DEL D-RGB doit être alignée sur le repère +5V de l'en-tête de la DEL D_LED.Vous pouvez toujours vérifier la présence de blocs d'eau compatibles dans la base de données de l'EK Cooling Configurator, où les cartes graphiques et les cartes mères compatibles sont ajoutées quotidiennement à la liste.



Disponibilité et prix



Le multibloc EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme D-RGB est fabriqué en Slovénie, en Europe, et est disponible en pré-commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Ce monobloc Quantum Line sera livré à partir du 7 Décembre 2020.



Le prix du EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme D-RGB - Plexi est de : 339.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



