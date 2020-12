DreamWatcher, le jeu complet en Free2Play

DreamWatcher est un jeu d'action, aventure et d'énigmes jouable en Free2Play donc gratuitement.



Au sein de la grande bibliothèque des Rêves, un bibliothécaire libère sans le vouloir un chaos de rêves ignobles et de cauchemars infâmes, vous vous devrez alors de devoir remettre de l'ordre.



Vous jouez dans le jeu l’Agente, une héroïne rusée et agile de la Collective qui devra rétablir l'ordre au sein de la bibliothèque, un jeu assez prometteur dans son ensemble pour une sympatique aventure et pour un jeu de qualité entièrement gratuit et également jouable et traduit en langue française.



Notez que le jeu ne fonctionne qu'avec un joystick, vous ne pourrez pas y jouer dans la combinaison clavier/souris il vous faudra donc disposer d'un joystick, manette de jeu pour y jouer.



Le jeu est libre en téléchargement sur votre compte steam et depuis la plateforme steam.



"Ce produit original a été entièrement développé par près d'une trentaine d'étudiants du Campus ADN de la cohorte 2019-2020 dans le cadre d'un projet de fin d'études de production de 14 semaines, entièrement à distance, sous la supervision d'une dizaine de professionnels de l'industrie"(c)steam.



Télécharger le jeu sur steam CLIQUEZ ICI