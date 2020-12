Les sorties Netflix de la semaine #33.







Big Mouth – Saison 4



Résumé : Délices et horreurs de la puberté chahutent un groupe d’ados dans cette comédie décapante créée par deux copains de longue date, Nick Kroll et Andrew Goldberg.



Un trailer : Cliquez ICI.



Rick & Morty – Saison 4 Partie B



Résumé : Rick, chercheur brillant, mais porté sur la bouteille, emmène son petit-fils timoré Morty dans d’autres mondes et dimensions où il lui fait vivre de folles escapades.



Un trailer : Cliquez ICI.



Fairy Tail – Saison 9 Partie 2



Résumé : Quatre jeunes sorciers unissent leurs forces pour mener des missions dans l’ensemble du royaume et forgent des liens plus puissants que la magie.



Un trailer : Cliquez ICI.



Mank (David Fincher)



Résumé : Le Hollywood des années 1930 revisité à travers le regard d’Herman J. Mankiewicz, critique social et scénariste alcoolique, alors qu’il s’efforce de finir « Citizen Kane ».



Un trailer : Cliquez ICI.



VON GURU