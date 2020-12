GIGABYTE lance la prise en charge des barres redimensionnables pour les cartes mères AMD série 500 via les mises à jour du BIOS.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui la dernière mise à jour du BIOS sur les cartes mères AMD X570、B550 et A520 pour les fonctionnalités de la mémoire AMD Smart Access et du mode Rage. Ces fonctionnalités innovantes permettent d'augmenter la bande passante lorsque le CPU accède à la mémoire du GPU des cartes graphiques, ce qui améliore et libère les performances ultimes du système. Désormais, les utilisateurs disposant d'une plate-forme "AMD Yes" sur les cartes mères GIGABYTE AMD série 500 avec des processeurs AMD Ryzen 5000 et des cartes VGA Radeon RX série 6000, pourront bénéficier d'un surcroît de jeu et de performances.







Grâce au mode AMD Smart Access Memory et Rage, le processeur a accès à la mémoire du GPU. Cet accès débloque la bande passante limitée à la bande passante complète lors de l'exécution de jeux en 4K. En accédant plus rapidement à la mémoire du GPU GDDR6 sur les cartes mères AMD de la série 500 jumelées à des processeurs Ryzen de la série 5000 et à des cartes VGA Radeon RX de la série 6000, les performances de fonctionnement du CPU et les performances de jeu sont toutes deux améliorées. D'après les résultats des tests de jeu avec la mémoire Smart Access et le mode Rage activé, le jeu 1080P s'est amélioré de 17%, et une augmentation de performance de 10% a été débloquée sur les résolutions 2K et 4K.







L'utilisation de la mémoire Smart Access pour optimiser les performances est assez simple sur les cartes mères GIGABYTE de la série AMD 500 qui associent des processeurs AMD Ryzen de la série 5000 et des cartes VGA Radeon RX de la série 6000. Il suffit de se mettre à jour avec le dernier BIOS et le dernier pilote de carte VGA sur le site officiel de GIGABYTE.



Activez "Above 4G Decoding" et "Re-Size BAR Support" dans le réglage du BIOS, et assurez-vous que le système fonctionne en mode UEFI. Le mode Rage peut être simplement activé dans le pilote de la carte VGA. Vous pouvez maintenant profiter de l'augmentation des performances de la plateforme de jeu GIGABYTE !







Pour vous assurer que la fonction Smart Access Memory est activée, il suffit d'aller dans vos propriétés graphiques "Paramètres de ressources" dans le gestionnaire de périphériques de Windows 10. Si vous voyez l'élément "Large Memory Range", alors vous êtes sur la bonne voie.







Le dernier BIOS des cartes mères GIGABYTE X570, B550, A520 a été mis à jour sur le site web. Les utilisateurs peuvent mettre à jour le dernier BIOS des cartes mères de plusieurs façons, par exemple en utilisant GIGABYTE @BIOS, Q-Flash. En outre, grâce à la fonction Q-Flash Plus, les utilisateurs peuvent facilement mettre à jour le BIOS sans même installer un processeur, de la mémoire, des cartes graphiques, afin de pouvoir profiter facilement du nouveau BIOS et de tirer pleinement parti des nouveaux processeurs.



Veuillez visiter le site officiel de GIGABYTE pour plus d'informations sur la mise à jour.



TECHPOWERUP