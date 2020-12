BENQ nous propose un nouvel écran PC : Le ZOWIE XL2546K.



le 1er écran de la gamme XL a été lancé en 2010. À l'époque, la technologie 3D était à la mode et presque toutes les marques utilisaient des dalles 120 Hz pour les applications d'affichage 3D. Cependant, le tout premier écran XL, le XL2410T, a adopté la même dalle pour une application 2D totalement différente : l’eSport. C’est le résultat d’une collaboration entre les ingénieurs de BenQ et l’équipe historique de ZOWIE, un groupe de joueurs vétérans et passionnés de Counter-Strike.



Le XL2410T a été bien accepté par la communauté Counter-Strike, non pas en raison de sa technologie de pointe, mais parce qu'il était le premier écran capable de prendre en charge des taux de rafraîchissement plus élevés à des résolutions inférieures telles que 4: 3, 640 x 480 ou 800 x 600 - les résolutions adoptées très tôt par de nombreux acteurs CS. Il disposait également de modes d'affichage et d'une mise à l'échelle intelligente pour convaincre les joueurs que les écrans LCD TFT pouvaient rivaliser avec les écrans CRT en matière de jeu.



















Le développement de la série XL a été guidé par l'objectif de fournir des ajustements précis et personnalisables aux joueurs pour qu'ils s'exécutent au mieux de leurs capacités dans le jeu, car dans le monde de l'eSport, les joueurs investis sont les véritables stars. Les nouvelles technologies ne sont introduites que si elles peuvent améliorer l'expérience pendant le jeu.



Au fil du temps, nous avons appris que chaque joueur a des préférences de configuration visuelles et physiques différentes. C'est pourquoi chaque écran issu de la série XL a été conçu pour aider les joueurs à voir plus clairement et à jouer plus facilement et confortablement. Au cours de ce processus, BenQ a acquis la marque ZOWIE et son équipe ZOWIE en 2015. Cela a été fait dans le but de favoriser le développement de produits eSports professionnels.







Nous sommes dans le secteur depuis 10 ans maintenant et nous nous consacrons à la création d’équipements qui permettent aux joueurs de se concentrer sur ce qui compte le plus, leurs performances dans le jeu. Nous continuerons de le faire; continuer à viser la perfection.



Les points clés du XL2546K :



1) La technologie DyAc+



L’écran BenQ ZOWIE XL2546K apporte de nouvelles sensations aux gamers grâce à son système de compensation de mouvement nommé Dynamic Accuracy+. Cette technologie améliore la perception des objets et des personnages en mouvement et apporte un gameplay fluide pour tous les joueurs. Parfaitement compatible avec une fréquence de rafraichissement de 240 Hz (assurez-vous que votre ordinateur puisse supporter 240 Hz afin de jouer dans des conditions optimales).



2) Le taux de rafraichissement et le temps de réponse élevé (240 Hz/~0.5-1ms)



3) Les différents modes de jeu pré-enregistrés



- Le mode FPS1 (CS :GO) : Dans CS:GO, il y a très peu de scènes sombres donc la fonction Black eQualizer n’est pas élevée. Nous avons ajusté le niveau de Color Vibrance pour mieux percevoir les ennemis, surtout lorsqu’ils se confondent avec l’environnement ambiant. Ce mode améliore les performance in-game des joueurs et leur apporte plus de confort visuel par rapport à un écran standard.



- Le mode FPS2 (CoD) : Dans CoD : War Zone, il est essentiel de pouvoir visualiser ces ennemis à distance et surtout via le viseur. Nous avons ajusté le niveau de CV à 10 pour un meilleur équilibre des couleurs. C’est surtout Black eQualizer qui est important puisqu’il existe de nombreux coins sombres et où il est important de pouvoir visualiser un ennemi caché.



- Le mode FPS3 (Fortnite) : Dans Fortnite, les couleurs sont très vives, notamment sur le bleu. Nous avons réduit l’intensité du bleu dans ce paramètre pour que ce soit plus confortable pour le joueur et plus naturel (gamma modifié)



- Le mode 20.00 (Valorant) : Ce mode est accessible depuis le programme « XL setting to share » et correspond parfaitement au jeu Valorant. Dans ce jeu, les couleurs rouges sont intenses, nous avons donc baissé cette intensité de couleur pour que ce soit moins distractif pour le joueur et qu’il puisse mieux percevoir son adversaire (augmenté luminosité, baissé BE).



4) Le nouveau design de l’écran



La nouvelle base de l’écran XL2546K est conçue pour offrir des conditions de jeu optimales aux joueurs de jeux FPS. Ils peuvent créer un espace de jeu adéquat en positionnant leurs accessoires ZOWIE selon leurs souhaits et régler l’écran selon plusieurs options. Avec le réglage de la hauteur et de l’inclinaison, les joueurs sont en mesure de s’installer rapidement et facilement, ce qui rend l’environnement de jeu plus confortable.



5) XL setting to share / partage des réglages avec sa communauté



Partagez vos propres paramètres avec un coéquipier, un ami ou vos fans. Enregistrez des profils de jeu et partagez-les facilement grâce à une interface utilisateur simple. (Utilisez le logiciel BenQ ZOWIE) :



- Gain de temps lorsque vous êtes en compétition (paramètres déjà enregistrés sur une clé USB), plus de temps pour le warm up,



- Parfait si vous utilisez différents écran lors d’une LAN ou BYOC,



- Partage avec ces fans, communauté.



6) L’accès au menu (télécommande)



Nouvelle interface simple et fluide – possibilité de régler ces paramètres selon ces préférences. Ceci est aussi accessible de la télécommande menu qui est fournie avec l’écran : enregistrer 3 réglages différents.



Voici la fiche technique :













Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le pris est de : 579.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



