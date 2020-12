ASRock lance les cartes mères X570 et B550 Taichi Razer Edition.



ASRock a annoncé un nouveau partenariat avec Razer pour développer la gamme de cartes mères ASRock Taichi Razer Edition, la première carte mère au monde intégrée nativement avec l'éclairage Razer Chroma RGB. Razer Chroma RGB est le plus grand écosystème d'éclairage au monde pour les appareils de jeu. Il supporte plus de 500 appareils, 150 jeux intégrés nativement et plus de 15 millions d'utilisateurs dans le monde. L'intégration avec ASRock permet une compatibilité universelle avec des milliers de composants RGB (ARGB) adressables directement dans l'écosystème.



"Nous sommes très heureux de faire les débuts de l'édition Taichi Razer d'ASRock. Le sens de Razer le sublime en une partie de la religion des joueurs", a déclaré Chris Lee, directeur général de la division cartes mères d'ASRock. "Razer connaît bien les éléments que les joueurs recherchent et fait en sorte que tout se mette en place !"







"Nous sommes très heureux de travailler avec ASRock pour permettre l'intégration native de Razer Chroma RGB avec des milliers d'appareils," déclare Kushal Tandon, Directeur Marketing (Logiciel) chez Razer, "La carte mère ASRock Taichi Razer Edition est le centre de contrôle ultime pour tout ce qui concerne le Chroma RGB.



"Nous sommes ravis qu'ASRock et Razer aient choisi d'utiliser les chipsets AMD X570 et B550 pour leur première carte mère, la Taichi - Razer Edition", déclare Chris Kilburn, vice-président et directeur général de la division composants clients d'AMD. "Avec les chipsets AMD série 500 et les processeurs de bureau Ryzen série 5000 récemment mis sur le marché, AMD s'est attaché à offrir aux joueurs une expérience ultime. ASRock et Razer ont fait la même chose ici, créant un mélange idéal de performance et de style".







Taichi - Razer Edition sortira avec deux versions de chipset : AMD X570 et B550. Les composants RGB des deux versions peuvent être contrôlés par Razer Synapse 3. Outre la version 4.0 de PCI Express, il existe deux autres caractéristiques très appréciées des joueurs : une puissance élevée et une connexion fiable.



Chaque carte prend en charge les processeurs de bureau AMD Ryzen série 5000, et elle est prête à développer pleinement les potentiels OC des processeurs grâce à la conception de puissance 16 phases et au Dr. MOS, offrant une alimentation complètement lisse et une dissipation de chaleur optimisée. En outre, Killer Ethernet E3100 et Killer Wi-Fi 6 AX1650, conçus spécialement pour les joueurs compétitifs et les utilisateurs avides de performances, donnent la priorité aux paquets en temps réel par rapport aux autres paquets et offrent une expérience de divertissement en ligne ininterrompue.



Voici un trailer de présentation : Cliquez ICI.



Killer DoubleShot Pro permet un débit massif et des performances en ligne imbattables pour les systèmes qui disposent à la fois des produits Killer Wireless et Killer Ethernet. DoubleShot Pro permet à votre ordinateur d'utiliser le Wi-Fi et l'Ethernet en même temps.



Il utilise automatiquement la connexion réseau la plus rapide (Ethernet ou sans fil) pour tout le trafic hautement prioritaire du PC, et tout le trafic standard est ensuite envoyé sur l'autre interface. Cela garantit que le trafic hautement prioritaire sera toujours acheminé sur la liaison la plus rapide et la plus fiable, ce qui permet aux joueurs de profiter du réseau avec une latence minimale.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP