L'analyse du BIOS de l'AMD Radeon RX 6700 XT révèle les limites extrêmes de l'horloge du GPU.



MD devrait lancer sa série Radeon RX 6700 basée sur le silicium "Navi 22" après le lancement de sa RX 6900 XT, pour concurrencer la GeForce RTX 3060/Ti de NVIDIA. Plusieurs rumeurs concernant les spécifications de la série RX 6700 ont fait surface dans un rapport plus ancien de la semaine dernière, qui faisait référence à un nombre d'unités de calcul similaire à celui de la série RX 5700 de la génération précédente, mais avec un bus mémoire 25 % plus étroit, à 192 bits.



La quantité de mémoire elle-même a été augmentée de 50% à 12 Go, en utilisant une densité de mémoire plus élevée par canal de mémoire. Dans ce rapport, nous nous demandions comment AMD pourrait surmonter le déficit de la bande passante mémoire plus faible, et si une solution de cache infini était utilisée. Il s'avère que la série RX 6700 devrait finir plus vite que la série RX 5700 en raison d'une énorme augmentation de l'horloge du GPU (engine clock), selon un rapport du Igor's Lab.















Igor Wallossek a analysé deux images du BIOS vidéo des cartes graphiques de la série Radeon RX 6700, en utilisant MorePowerTool, et a découvert des limites d'horloge moteur aussi élevées que 2854 MHz avec des limites d'overdrive de 2950 MHz. Pour être clair, il s'agit de limites, et non d'horloges de suralimentation fixées par le fabricant. Par exemple, le RX 6800 XT a une fréquence de boost maximale de référence de 2250 MHz, alors que sa limite d'horloge fixée dans le BIOS est de 2800 MHz.



Un des BIOS analysés par Wallossek a une limite de puissance de 220 W, et l'autre de 186 W. Il est intéressant de noter que les cartes ont la même limite d'horloge mémoire de 1075 MHz que celle du RX 6800 XT, ce qui confirme qu'AMD utilise une mémoire GDDR6 de 16 Gbps, et que sur un bus mémoire de 192 bits de large, cela donnerait une bande passante mémoire de 384 GB/s.



Vous trouverez un commentaire technique supplémentaire du laboratoire d'Igor dans le lien source ci-dessous.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



IGOR'S LAB