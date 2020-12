NVIDIA : Le connecteur 12 broches est là pour rester sur la GeForce RTX 3070.



Lorsque NVIDIA a annoncé sur Twitter son concours permettant aux utilisateurs de gagner une carte graphique GeForce RTX 3070, en re-tweetant simplement le post taguant un ami, il y avait quelque chose d'étrange dans le tweet. Le concept artistique de la carte RTX 3070 utilisée dans le post était un peu à côté de la plaque. Au lieu de présenter un design et des connecteurs réguliers, l'image RTX 3070 utilisée avait un connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches pour alimenter la carte.







Ce qui amène beaucoup de gens à se demander ce qui se passe avec le nouveau connecteur d'alimentation à 12 broches de NVIDIA, et la société a décidé de l'abandonner si tôt. Cependant, nous avons reçu la première réponse à ces rumeurs de la part du porte-parole de NVIDIA pour Tom's Hardware.



La société a répondu que "tweet utilisait uniquement du concept art, qui est en train d'être remplacé". Il s'agissait donc d'une erreur de marketing, dont NVIDIA est conscient et qu'elle est en train de réparer, et non, le connecteur à 12 broches ne disparaîtra pas de sitôt, semble-t-il.



TECHPOWERUP