Samsung, un dernier Galaxy Note pour la route !

Cela n’est plus un secret, Samsung envisage d’abandonner complètement sa gamme téléphone portable Galaxy Note, et d’offrir également le stylet S-Pen aux modèles Galaxy S Ultra et Galaxy Z Fold.



Toutefois et pour une dernière, il y a aura un dernier modèle Galaxy Note de proposé sur le courant de l'année 2021.



Le choix de Samsung sera de proposer prochainement des futurs Galaxy S Ultra, qui est bien évidemment le chaînon manquant entre les Galaxy S et les futurs smartphones pliants très haut de gamme.



Toutefois pour les personnes appreciants ce genre de smartphones, vous pourrez donc disposer d'un dernier modèle de la gamme de Galaxy Note sur l'année à venir, avant la fin définitive de la commercialisation de ce modèle.