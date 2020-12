Dans la section des jeux vidéo indépendants, voila un petit titre à venir assez sympatique et à l'attention des enfants.



Alba: A Wildlife Adventure permettra donc de jouer Alba une petite fille en vacances chez ses grands parents sur une île de la Méditerranée, et elle découvrira que sur l'île, la faune ainsi que la flore sont en dangers à cause des activités humaines. Alba devra tenter alors de faire prendre conscience aux habitants de la condition de l'île et ce tout en fondant une petite association dans laquelle elle pourra recruter les habitants.



Il y aura aussi de nombreux lieux à visiter sur l'île, ainsi que de nombreux jeux à réaliser.



Le jeu sera disponible sur PC et iOS via Apple Arcade le 11 décembre 2020.



Consulter le site web du jeu CLIQUEZ ICI