NVIDIA prépare la RTX 30-series Mobile pour le H1-2021, la partie la plus rapide comparable au RTX 2080S de bureau.



NVIDIA prépare ses GPU mobiles GeForce RTX série 30 "Ampère" pour le premier semestre 2021, rapporte le WCCFTech, citant une diapositive de la société qui a fait l'objet d'une fuite et qui détaille la prochaine pile de produits mGPU. La diapositive mentionne un lancement en janvier 2021 pour le RTX 3080 Mobile et le RTX 3070 Mobile, suivi d'un lancement du RTX 3060 Mobile plus tard.







La même diapositive sur la pile de produits compare les performances de ces pièces aux GPU de la série RTX 20 de bureau, le RTX 3080 Mobile étant comparé au RTX 2080 Super de bureau (ou à peu près aux performances du RTX 3060 Ti de bureau), tandis que le RTX 3070 Mobile offre des performances à peu près comparables au RTX 2070 Super de bureau ou au RTX 2070. Le RTX 3060 Mobile offre des performances comparables aux RTX 2070 et 2060 de bureau.



