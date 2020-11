NZXT se démène pour régler un problème de sécurité avec l'affaire H1.



NZXT a répondu aux plaintes de ses clients concernant un problème de sécurité avec son boîtier de petit format H1, qu'elle a publié en février 2020. Apparemment, les deux vis qui maintiennent l'assemblage de la colonne montante PCIe au châssis peuvent provoquer un court-circuit électrique, et pose un risque d'incendie potentiel, bien que la société mentionne que cet événement a "une faible probabilité de se produire".



Samedi 28 novembre 2020, NZXT a publié une déclaration dans laquelle elle mentionne que moins de dix caisses H1 en circulation ont été touchées par le problème à la date de la déclaration. La société a arrêté les livraisons de H1 et a demandé aux détaillants de suspendre leurs ventes.







NZXT déclare qu'elle travaille en étroite collaboration avec la Commission américaine de sécurité des produits de consommation et les autorités similaires dans le monde entier pour fournir des informations aux utilisateurs finaux et pour envoyer rapidement des solutions.



NZXT recommande aux utilisateurs finaux d'éteindre leur boîtier H1 pour être absolument sûrs de la sécurité, jusqu'à ce que l'entreprise puisse envoyer un kit de remplacement et de réparation de vis pour remédier au problème. Ce kit contient un jeu de vis de remplacement pour l'ensemble de la colonne montante PCIe, qui corrige le problème, et des matériaux qui permettent aux utilisateurs finaux de réparer leurs boîtiers chez eux.



Nous avons ajouté les coordonnées de NZXT ci-dessous :



- Téléphone : 1-888-965-5520 (Lun - Ven, 8h - 18h PST),

- E-mail : h1support@nzxt.com.



TECHPOWERUP