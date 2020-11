3,00 GHz OC possible sur AMD Radeon RX 6900 XT ; RX 6800 XT plafonné à 2,80 GHz.



Il devient évident que la nouvelle Radeon RX 6800 XT "Big Navi" d'AMD est un régal pour les overclockers, et qu'elle a été lancée avec des horloges moteur beaucoup plus faibles que ce que le silicium est capable de faire, ce qui donne ce qui est peut-être la plus grande marge de manœuvre d'overclocking sur un GPU AMD depuis longtemps.



Cela a été mis en évidence par les récentes conquêtes du classement de 3DMark Fire Strike par les cartes RX 6800 XT, qui ont même déplacé le RTX 3090 du sommet. Il est de plus en plus clair maintenant que le RX 6800 XT peut être poussé encore plus loin. Sur Twitter, Patrick Schur rapporte que les horloges des moteurs du RX 6800 XT sont plafonnées à 2,80 GHz, ce qui explique peut-être pourquoi nous ne voyons encore rien de plus rapide que cela. La prochaine RX 6900 XT, en revanche, est une bête mieux dotée.







Selon M. Schur, le RX 6900 XT a une limite de cadence moteur relevée à 3,00 GHz par rapport aux 2,80 GHz du RX 6800 XT. Cette augmentation de 200 MHz, couplée aux 8 unités de calcul RDNA2 supplémentaires, devrait signifier que les classements Fire Strike seront à nouveau remaniés en décembre, lorsque ces cartes seront mises sur le marché.



L'horloge mémoire des deux cartes est plafonnée à 1075 MHz (réel), soit 17,2 Gbps GDDR6-efficace, bien que cela dépende fortement de la marge d'overclocking des puces mémoire. Il est important de noter ici que ni les 3,00 GHz du RX 6900 XT, ni les 2,80 GHz du RX 6800 XT, ne sont des vitesses d'horloge annoncées pour les cartes, et ne sont réalisables que par overclocking manuel, en utilisant dans certains cas des solutions de refroidissement extrême comme l'azote liquide.



TWITTER (Patrick SCHUR)