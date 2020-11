LIAN-LI nous propose : Les ST120.



LIAN LI Industrial Co. Ltd, un des principaux fabricants de châssis en aluminium et d'accessoires pour PC, est fière de donner aux amateurs de GALAHAD AIO la possibilité de compléter leurs constructions avec le ST120, disponible en paquets de 3, en noir et en blanc. En outre, LIAN LI lance le kit de câbles ARGB pour les appareils ARGB LIAN LI afin de résoudre le problème de la rareté des ports sur les cartes mères modernes pour connecter tous les appareils. Créer un look unifié et résoudre le casse-tête de l'interconnectivité n'a jamais été aussi facile.











Désormais disponible séparément du GALAHAD AIO, le ST120 offre aux utilisateurs un moyen d'améliorer les performances de leur système tout en obtenant un aspect uniforme. Les ST120 à haute pression statique sont des ventilateurs PWM qui fonctionnent entre 800 et 1900 tours/minute, et fournissent un débit d'air maximum de 69,17 CFM et une pression d'air de 2,6 mmH20, ce qui en fait des ventilateurs de remplacement idéaux pour tous les OAA capables d'accueillir des ventilateurs de 120 mm.







Dotés d'un châssis solide, les ST120 sont à la fois silencieux et puissants, grâce à leur moteur de qualité industrielle, à leur palier dynamique fluide et à leur support magnétique supplémentaire, qui travaillent tous ensemble pour éliminer les frottements et les vibrations. Equipé de LED RVB adressables qui peuvent être synchronisées avec le logiciel d'éclairage de la carte mère ou gérées via le contrôleur inclus, le ST120 peut afficher un large éventail d'effets lumineux. (17 modes dont 7 couleurs solides).



Kit de câbles ARGB







Bien qu'il soit visuellement impressionnant d'avoir plusieurs appareils ARGB dans un système, il n'est pas facile de trouver suffisamment de ports sur la carte mère ou le contrôleur pour les alimenter et les connecter tous. Le kit de câble ARGB résout ce problème. Pour les modèles équipés de Strimer ou STRIMER PLUS, de ventilateurs Bora Digital, de ventilateurs UNI FANS, ST120, GALAHAD AIO, et/ou de LED Lancool II à diffusion latérale, le kit de câble ARGB permet d'interconnecter ces appareils pour les brancher directement sur un seul connecteur ARGB de la carte mère pour la synchronisation de la lumière, un seul connecteur PWM de la carte mère pour le contrôle de la vitesse du ventilateur, ou le hub UNI FAN pour la gestion logicielle de la lumière.







Le pack de 3 ventilateurs ST120 en noir et en blanc, et le kit câble ARGB sont disponibles en précommande à partir du 26 Novembre 2020, au prix de 39.99 Dollars et 12.99 Dollars respectivement.



Voici la fiche technique :







