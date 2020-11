Voila un petit jeu spatial sympa réalisé avec la collaboration de l'ESA et les membres de la mission ExoMars.



Mars Horizon vous entraine dans un jeu spatial, ou vous devrez gèrer complètement une station spatiale et le but du jeu est bien d'arriver à atteindre la planète rouge, Mars.



Dans le jeu au tour-par-tour il vous faudra gérer vos équipes, créer des équipements, mener des missions, etc...



Un jeu qui plaira aux fans de jeux spatiaux, et qui est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.



De plus le jeu en version PC est disponible sur steam à moins de 20 €.



Consulter le jeu sur steam CLIQUEZ ICI