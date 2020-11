Smartphone et vie privée

« LE SMARTPHONE EST LE PLUS GRAND ENNEMI DE LA VIE PRIVÉE »



Vous avez un smartphone ? Vous naviguez sur Internet ? Payez par carte bancaire ? Vous êtes traqués.



Vous devez donc savoir que le smartphone reste l'appareil le moins sécurisé concernant vos données personnelles et votre vie privée, pour y remédier voici un dossier explicatif de méthodes à faire pour sécuriser vos données et votre smartphone, dossier explicatif de chez nos confrères de Clubic.com



Il existe diverses méthodes pour sécuriser votre smartphone comme utilisé un VPN ou encore divers logiciels, ce dossier vous expliquera comment protèger votre smartphone facilement pour vos données personnelles et pour votre vie privée.



Consulter le dossier CLIQUEZ ICI