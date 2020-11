TECHPOWERUP nous propose le test de la : BIOSTAR Racing B550GTQ.



L'année dernière, AMD a lancé les processeurs de bureau de la série Ryzen 3000 dans l'un des lancements de matériel les plus monumentaux de l'ère moderne. Cette dernière étape a permis à la marque Red de revenir sur le devant de la scène sur le marché des processeurs pour ordinateurs de bureau, qui a débuté avec le lancement de la première génération de processeurs Ryzen.



Avec le lancement du Ryzen 3000 est venu le chipset AMD X570. Doté du support PCIe 4.0, le X570 représentait un bond impressionnant par rapport aux générations précédentes. Il était également très chaud, car les cartes mères comprenaient souvent des ventilateurs de refroidissement du jeu de puces et, plus important encore, il était coûteux. Le coût élevé du jeu de puces a considérablement augmenté le coût moyen des cartes mères X570 par rapport aux générations précédentes.



Bien qu'AMD ait fait un excellent travail pour maintenir la compatibilité des cartes mères avec les processeurs de la nouvelle génération, aucune des cartes mères AM4 de la génération précédente n'était officiellement compatible avec le PCIe 4.0, pas même le stockage et le PCIe contrôlé par des processeurs compatibles PCIe 4.0.



Entrez dans le B550, le petit frère du X570, plus orienté vers la valeur. Alors que le chipset B550 est uniquement PCIe 3.0, les cartes mères B550 supportent le PCIe 4.0 du CPU au slot PCIe primaire ainsi qu'au slot M.2 primaire (dépendant d'un CPU prêt pour le PCIe 4.0).







La BIOSTAR Racing B550GTQ dispose de deux emplacements M.2, chacun avec son propre dissipateur thermique à couverture complète, un éclairage RGB, un facteur de forme Micro ATX et même un couvercle d'E/S arrière intégré. Le plus intéressant est peut-être que le B550GTQ utilise des étages de puissance de 90 A dans une configuration optimisée par l'APU. Comment le VRM résistera-t-il à mon CPU de test Ryzen 9 3900X ? C'est ce que nous allons découvrir !



Voici la fiche technique :







