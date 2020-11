ELECTRONIC ARTS nous propose "un nouveau" jeu PC : Need for Speed - Hot Pursuit Remastered.







Editeur(s)/Développeur(s) : Stellar Entertainment/Electronic Arts/Criterion Studios.



Sortie France : 06 Novembre 2020.



Genre(s) : Course.



Thème(s) : Automobile.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi en ligne/Multi en coopératif/Multi en compétitif.



Langue de la version disponible en France : Voix en français/Textes en français/Voix en anglais/Textes en anglais.















Résumé : Need for Speed - Hot Pursuit Remastered est le portage nouvelle génération du jeu de course arcade édité par Electronic Arts. Cette version inclut tout le contenu sorti pour le jeu original ainsi que de nouvelles options de personnalisations, défis et améliorations de gameplay.



Un trailer du jeu (Version PS4) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO