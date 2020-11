CODEMASTERS nous propose un nouveau jeu PC : Dirt 5.







Editeur(s)/Développeur(s) : Codemasters.



Sortie France : 06 Novembre 2020.



Genre(s) : Course.



Thème(s) : Automobile.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi sur le même écran.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : DiRT 5 est le prochain épisode de la série de jeu de course DiRT. Celui-ci se veut plus permissif et ambitieux. Il apporte une approche nouvelle, de l'innovation ainsi que des fonctionnalités inédites pour la série.



Un trailer du jeu (Version XBOX) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



