TeamGroup MP33 PRO NVMe M.2 SSD PCIe 3.0



Alimenté par un contrôleur Phison 5013-E13 et couplé à 3D TLC NAND avec 600 TBW et une garantie de 5 ans, nous découvrons les nouveaux SSD NVMe M2 de la série PRO de TeamGroup. La série ne vise pas un public de passionnés, mais est publiée comme une valeur ajoutée aux SSD grand public avec des performances assez décentes. Mais est-ce que cela suffira ? Eh bien, vous pouvez vous procurer ces unités chez Amazon pour 103 USD ; c'est la version testée de 1 To. Le groupe Team lance initialement deux SKU, un modèle de 512 Go, 1 To et 2 To.



Comme vous pouvez le voir sur la liste des tailles, il y a une certaine prévision sur NAND pour la mise en mémoire tampon en cours, et il en aura besoin car il n'y a pas de mise en mémoire cache DRAM appliquée. Ce modèle NVMe en M.2 2280 utilise la norme PCI Express 3.0. Grâce au NVMe, le disque a des vitesses maximales de 2 100/1 700 Mo/s et un débit aléatoire de 4 000 IOPS de 220 000.



Ce ne sont pas des chiffres brillants anno 2020 ; mais encore une fois, si c'est une multitude plus rapide qu'un SSD SATA3 ou plus rapide, qui suis-je pour me plaindre, vraiment. Les valeurs de TBW que nous avons apprises sont indiquées comme suit pour les modèles 512GB / >400TB 1TB / >600TB 2TB / >1,000TB, ce qui est beaucoup car vous pourriez complètement écrire le SSD 600x avant que NAND ne soit épuisé. L'entreprise offre une garantie de cinq ans ou la valeur du TBW atteint, selon la première éventualité.







Voici la fiche technique :







