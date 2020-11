THE GURU3D nous propose le test de la : ASUS Radeon RX 6800 XT STRIX OC Liquid Cooled.



ASUS a soumis une carte graphique Radeon RX 6800 XT pour examen ; celle-ci est un peu plus spéciale cependant car elle a été équipée d'un refroidissement hybride. Oui, vous verrez un refroidissement liquide appliqué sur la zone principale du GPU, puis un ventilateur peut refroidir certains des composants supplémentaires. Le résultat est une carte graphique qui a l'air superbe et qui est aussi très silencieuse. La carte a été fabriquée autour d'un circuit imprimé personnalisé, de composants de première qualité, d'un refroidisseur hybride et de fréquences d'horloge accrues, ainsi que d'un limiteur de puissance accru.



C'est l'un des produits acoustiques les plus performants, associé à un bloc de refroidissement liquide et à des modes de fonctionnement silencieux et performants. L'attente a été longue pour AMD et, bien sûr, pour nous. Lorsque les premières cartes graphiques basées sur le système NAVI ont été lancées, elles sont devenues très respectées. Les séries 5600 et 5700 offrent de bonnes performances. Mais lors de ce lancement, tout le monde parlait déjà d'une chose : où est Big Navi ? Nous sommes maintenant en novembre 2020 et le monde a complètement changé. À côté de tout ce qui concerne COVID-19, dans le monde de la technologie graphique, une nouvelle dynamique a été ajoutée, le Raytracing. Ou, je devrais dire, DirectX Raytracing (DX-R).



Il y a deux ans déjà, NVIDIA faisait figure de pionnier avec sa série RTX 2000, et AMD a demandé de retarder l'introduction du GPU original de Navi. Comme le paysage graphique a changé quelque part, la ligne a été franchie, et c'est donc la feuille de route pour le changement d'AMD. Les consoles Microsoft et Sony équipées de la technologie AMD ont révélé que le Raytracing allait être pris en charge. Et c'est ce qui a lancé la tendance pour la carte graphique de bureau que nous voyons annoncée. AMD a annoncé trois cartes graphiques basées sur la Big Navi ; elles contiennent toutes le même GPU, mais elles ont été mises au rebut et quelque peu "affaiblies". Il est intéressant d'apprendre que les nouveaux GPU sont fabriqués sur un nœud 7nm optimisé dérivé du TSMC.



Les cartes seront compatibles avec l'interface PCIe 4.0. Le nombre de cœurs RT accélérés par le matériel est établi dans une création 1:1 vers le nombre de CU. Les cartes mises sur le marché appartiennent toutes à la catégorie des cartes haut de gamme et sont vendues comme telles. La carte phare Radeon Radeon RX 6900 XT doit coûter 999 USD, la RX 6800 XT coûte 649 USD et la Radeon RX 6800 coûtera 579 USD avec des niveaux de performance correspondant au RTX 3070 complet jusqu'au RTX 3090. De nombreuses améliorations architecturales permettent d'atteindre ces objectifs, mais il est certain que l'augmentation du nombre de transistors entre en jeu, car le nombre de processeurs de shaders a presque doublé par rapport aux produits de la dernière génération.



Trois unités de gestion des stocks de conception très similaire, toutes basées sur la même puce que celle que j'ai mentionnée, et cette affirmation tient toujours. La carte graphique Radeon RX 6900 XT 16GB GDDR6 permettra d'utiliser les 80 unités centrales. Multipliez cela par 64 unités de shaders, et vous obtiendrez 5120 processeurs de shading/stream. Cette carte dispose de 16 Go de mémoire GDDR6 basée sur un bus mémoire de 256 bits. Cela signifie donc 512 Go/s de bande passante mémoire et, en fait, serait égal à la bande passante du RTX 3070.



Le TDP indiqué est de 300 watts. Cette puce basée sur la technologie Big Navi a un nombre impressionnant de 26,8 milliards de transistors. Les horloges sont les mêmes que celles du 6800 XT, avec un boost de 2250 GHz et une horloge de jeu de 2015 MHz. Selon AMD (ci-dessous), cette carte sera en concurrence avec la GeForce RTX 3090.



La carte sera disponible le 8 Décembre 2020 au prix de 999 Dollars.







Radeon RX 6800 XT



La 6800 XT, que nous passons en revue dans cet article, reçoit 72 unités centrales activées multipliées par 64 unités de shaders, soit 4608 processeurs de shaders. Cette carte reçoit 16 Go de mémoire GDDR6 basée sur un bus mémoire de 256 bits, pour ne pas confondre la nouvelle mémoire GDDR6X que NVIDIA utilise pour les RTX 3080 et 3090. Cela signifie donc 512 Go/s de bande passante mémoire et, en fait, serait égal à la bande passante de la GeForce RTX 3070. Le TDP indiqué est de 300 watts pour ce produit.



L'horloge de boost à 2250 GHz est spectaculaire. Cependant, l'horloge de jeu la plus moyenne est répertoriée à 2015 MHz. La nouveauté est un cache à l'infini de 128 Mo, que nous devons bien sûr expliquer dans notre examen final. Cette carte doit rivaliser avec la GeForce RTX 3080 en termes de performances. Cette carte graphique vous coûtera la jolie somme de 649 USD.



Un dérivé est la Radeon RX 6800 ; c'est en fait la même carte que la 6800 XT, mais appelons-la quelque peu castrée et probablement la carte préférée de nombreux bidouilleurs de BIOS ;) Elle est plus restreinte avec 60 CU et donc 3840 processeurs d'ombrage. C'est une horloge de jeu de 1815 MHz, et la fréquence de l'horloge Boost de 2105 MHz est un cran plus bas aussi. Cette carte se battra avec les GeForce RTX 2080 Ti et RTX 3070. Le prix est un cran plus bas à 579 USD.



Voici la fiche technique :







Les trois cartes libérées par AMD et leurs partenaires du conseil d'administration recevront de la mémoire GDDR6, dont 16 Go. Là encore, c'est pour les trois cartes. Cela signifie donc un bus mémoire de 256 bits de large. Cependant, AMD a quelques astuces dans son jeu en matière d'architecture, puisqu'ils ont ajouté un grand cache phat dans le GPU. Nous en reparlerons plus tard.



En ce qui concerne la consommation d'énergie, nous parlons de 250 à 300 watts ; ces valeurs sont un peu meilleures que celles de l'équipe verte, où un RTX 3090 peut même atteindre 350 watts. Toutes les cartes sont compatibles avec DirectX Ultimate. Ce nom n'est qu'un prétexte pour quelques niveaux de fonctionnalités supplémentaires, comme le DirectX Raytracing (DXR), le Variable Rate Shading (VRS), les Mesh Shaders et le Sampler Feedback.

ASUS RX 6800 XT STRIX OC refroidi par liquide



ASUS est de retour chez Guru3D ; cette fois, ils ont déposé le Radeon RX 6800 XT STRIX OC refroidi au liquide d'ASUS ; en fait, je suis sûr qu'il y a aussi des marques ROG et GAMING dans le nom de cette UGS. Le produit est unique car il offre ce refroidisseur hybride, les éléments primaires (GPU) sont refroidis par liquide par un ventilateur allumé RGB (compatible AURA), basé sur un radiateur de 240 mm.



Le modèle LC est unique, d'accord, il ne mesure que 28 cm de long, il est à double fente et est alimenté par deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches ; la carte est destinée à plaire et à en taquiner plus d'un. Vous allez remarquer une carte de circuit imprimé assez minuscule par rapport à l'impressionnante glacière. La carte graphique RX 6800 XT a un design ROG noir affirmé et est évidemment livrée avec une plaque arrière. Dans la zone E/S, la carte comprend deux ports DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.1 et un connecteur USB de type C.



Les fréquences d'horloge sont de 2110 MHz pour l'horloge de base, 2360 pour la fréquence d'amplification maximale. La mémoire GDDR6 de 16 Go est cadencée à 2000 MHz (16 Gbps effectifs). Toute cette prime fait augmenter le prix, 899 $ (US). Les cartes de référence se vendent à 649 USD, ce qui correspond à une majoration de prix de 250 USD.



