AUDIO-TECHNICA nous propose un nouveau casque Gamers sans fil : Le ATH-G1WL.



Écoutez la victoire se profiler ! L'ATH-G1WL est un casque sans fil haut de gamme conçu pour les joueurs intensifs souhaitant garder un contrôle absolu de leur expérience de jeu sur ordinateur. Fonctionnant dans la gamme de fréquences de 2,4 GHz (en dehors des fréquences TV), l'ATH-G1WL vous permet de communiquer avec les autres joueurs et un public en streaming sans décalage ni interférences.







Le casque est doté de larges transducteurs de 45 mm spécialement conçus, offrant un son de qualité studio au moindre détail de l'environnement virtuel de jeu. Et avec ses coupelles fermées et son son Surround 7.1 commutable, l'ATH-G1WL est conçu pour vous immerger encore plus dans l'action.







Le casque est doté de larges transducteurs de 45 mm spécialement conçus, offrant un son de qualité studio au moindre détail de l'environnement virtuel de jeu. Et avec ses coupelles fermées et son son Surround 7.1 commutable, l'ATH-G1WL est conçu pour vous immerger encore plus dans l'action.



Le microphone à tige flexible amovible du casque offre une grande directivité afin de séparer la voix des sons ambiants et d'offrir une communication d'une grande clarté dans le jeu. Les commandes de sourdine, de volume et de son Surround sont idéalement positionnées sur le rebord de la coupelle pour un accès aisé, et une fonction de contrôle du micro sélectionnable permet d'entendre sa propre voix dans le casque au besoin. L'ATH-G1WL est équipé d'une batterie interne au lithium polymère qui offre près de 15 heures d'utilisation continue à charge complète.



Mais si la batterie devient faible, il vous suffit de brancher le casque à votre ordinateur à l'aide du câble de chargement USB inclus pour continuer à jouer. La conception robuste et légère du casque et ses coussinets d'oreille et de serre-tête respirants (détachables pour un remplacement facile) assurent un grand confort pendant les longues heures de jeu. L'ATH-G1WL est doté d'un émetteur-récepteur USB sans fil de type A (qui se branche aux ordinateurs Mac et Windows compatibles), de coussinets d'oreille de rechange et d'une bonnette anti-vent.



Casque gaming sans fil haut de gamme



Le casque ATH-G1WL s’appuie sur l’expertise de Audio-Technica en matière de conception de casques pour moniteur de studio et de microphones d’enregistrement pour l’industrie audio professionnelle. Ces casques de gaming offrent une expérience de jeu incroyablement immersive, indispensable au succès.



Expérience de jeu immersive et intense



Les larges transducteurs de 45 mm de diamètre sont spécialement conçus pour apporter un son de qualité studio Audio-Technica au monde du jeu vidéo.



Le fonctionnement sans fil sans décalage dans la plage des 2,4GHz assure une communication fiable en temps réel et sans interférence.



Le mode de son surround virtuel optionnel est proposé pour une expérience de jeu encore plus réaliste.



La batterie fournit environ 15 heures d’autonomie, de plus, le casque peut être utilisé pendant la charge.



Une fabrication en métal solide et légère avec un arceau et des coussinets d’oreilles respirants offrent un confort incroyable même lors des plus longues sessions de jeu.



Communiquez de manière intelligible



Le microphone ultramoderne flexible (et détachable) à capteur hautement précis offre une communication parfaitement intelligible.



La fonction d’écoute par microphone vous permet d’entendre votre propre voix pour améliorer la communication dans les situations de jeu intenses.



Lorsque le micro amovible est retiré, il sert également de casque portable, le casque devient parfaitement adapté à une utilisation en déplacement.



Spécifications



- Fonctionnement sans fil sans décalage dans la plage de fréquences de 2,4 GHz pour une communication en temps réel fiable et sans interférences,

- Larges transducteurs de 45 mm spécialement conçus pour offrir le son de qualité studio d'Audio-Technica au monde des jeux vidéo,

- Mode son Surround 7.1 sélectionnable pour un son de jeu ultra réaliste,

- Microphone à tige flexible (amovible) de pointe, avec grande directivité, pour une communication vocale d'une grande clarté dans le jeu,

- Commandes de sourdine, de volume et de son Surround idéalement positionnées sur la coupelle pour un accès aisé,

- Fonction de contrôle du micro pour contrôler sa propre voix et mieux appréhender la situation de jeu,

- Batterie interne offrant environ 15 heures d'utilisation continue à charge complète et casque utilisable même pendant le chargement,

- Conception robuste et légère et coussinets d'oreille et de serre-tête respirants pour un confort absolu même après de longues heures de jeu,

- Coussinets d'oreille et serre-tête détachables pour faciliter le remplacement,

- Câble de chargement USB, émetteur-récepteur USB sans fil, coussinets d'oreille de rechange et bonnette anti-vent.



Voici les caractéristiques :







Il est déjà disponible sur le site de la marque.



Le prix est de : 259 euros.



AUDIO-TECHNICA