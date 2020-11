TECHPOWERUP nous propose GPU-Z en version : 2.36.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, l'utilitaire d'information, de surveillance et de diagnostic des sous-systèmes graphiques pour les joueurs, les enthousiastes et les overclockers sur PC. La nouvelle version 2.36.0 prend en charge de nouveaux GPU et introduit de nombreuses nouvelles corrections.







Pour commencer, elle améliore la prise en charge des AMD Radeon RX 6800 XT et RX 6800, et ajoute la prise en charge de l'extraction du BIOS des cartes graphiques à base de RDNA2. La prise en charge des nouveaux GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, GeForce MX 450, Quadro RTX 6000 Mobile, Intel Xe MAX, Xe Pod, Xe SG-18M et plusieurs autres nouveaux GPU Intel, ainsi que les AMD Radeon Pro VII, HD 8550D et Barco MXRT 5600, est également améliorée. La suite de capteurs EVGA iCX est également prise en charge sur les dernières cartes graphiques RTX de la série 30 de la société.



Nous avons notamment amélioré la prise en charge de la lecture de la température pour les processeurs AMD "Zen 3", corrigé les comptages de ROP sur les cartes graphiques Radeon RX 6800, pris en charge le nouvel ID de sous-fournisseur XFX, corrigé la taille de mémoire déclarée sur certaines cartes NVIDIA, la lecture de la vitesse d'horloge sur les cartes NVIDIA "Ampere" sans pilotes installés et une erreur BSOD avec l'intégrité du code Windows activée. Accédez à GPU-Z en cliquant sur le lien ci-dessous.



Les changements apportés sont les suivants :



- Ajout d'un support pour la surveillance de la température du CPU sur Zen 3,

- Amélioration du support pour AMD Radeon RX 6800, 6800 XT,

- Ajout de la lecture du BIOS sur Navi 2x,

- Le nombre de POR sur la Navi 21 a été fixé,

- Correction d'un écran bleu lorsque l'intégrité du code Windows est activée,

- Correction de la taille de la mémoire signalée sur certaines cartes NVIDIA,

- Correction de la lecture de l'horloge par défaut sur NVIDIA Ampere lorsqu'aucun pilote n'est installé,

- Correction de la détection de l'IGP pour Renoir et Intel Xe,

- Ajout de la prise en charge du nouveau numéro d'identification du fournisseur XFX,

- Ajout de la prise en charge d'iCX sur la GeForce 30 EVGA,

- Prise en charge des cartes NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, MX450, Quadro RTX 6000 Mobile,

- Ajout de la prise en charge de l'AMD Radeon Pro VII, HD 8550D (A8-6500T APU), Barco MXRT 5600,

- Ajout du support pour Intel Xe MAX Graphics, Xe Graphics, Xe Pod, Xe SG-18M Server GPU, Intel Comet Lake iGPU (Xeon W-1250, Xeon W-10855M).



