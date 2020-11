ASRock annonce le mini-PC AMD le plus fin du monde.



ASRock, le leader mondial des cartes mères, des cartes graphiques et des petits PC, annonce aujourd'hui la sortie du tout nouveau mini PC compact - Mars 4000U Series, intégrant les processeurs AMD Ryzen 4000 U-series pour offrir des performances exceptionnelles. Les Mini PC de la série Mars 4000U supportent une mémoire DDR4-3200 MHz à deux canaux jusqu'à 64 Go et sont équipés d'un processeur Intel Wi-Fi 6 pour une connectivité haut débit.







Pour le stockage, les Mars 4000U Series Mini PC disposent d'un emplacement PCIe NVMe M.2 SSD et d'une baie pour disque dur SATA de 2,5 pouces ; le tout dans un châssis de 0,7 litre et d'une hauteur de 26 mm.







Le mini PC ASRock Mars 4000U Series offre une connectivité abondante aux périphériques USB, et dispose d'un total de 7 ports USB, dont un port de type C. De plus, le lecteur de carte SD natif et les sorties à double affichage offrent plus de confort et de productivité.







Toutes ces caractéristiques font du Mars 4000U Series Mini PC un produit bien adapté à un large éventail d'utilisations, notamment dans le domaine des affaires, des jeux et du divertissement à domicile.



TECHPOWERUP