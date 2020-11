STREAMCOM nous propose un nouveau boitier PC : Le DB1 Case.



La course aux performances des CPU et des GPU haut de gamme pousse les limites de puissance et de TDP plus haut, mais heureusement, des progrès sont également réalisés pour des CPU plus économes en énergie avec des TDP beaucoup plus bas qui offrent toujours des performances compétitives grâce à des améliorations de leur graphisme intégré. Si les boîtiers sans ventilateur capables de refroidir ces processeurs à faible TDP ne manquent pas sur le marché, ils ont été conçus pour des applications industrielles, ont tendance à être chers et offrent très peu de possibilités en termes de conception.







Le DB1 est là pour changer cela avec un boîtier qui offre tous les avantages de l'informatique silencieuse et sans ventilateur, mais dans un format ultra-compact qui brise une fois de plus le moule des boîtiers sans ventilateur typiques. Avec un volume total inférieur à 5 l (222 x 222 x 101 mm), le DB1 est notre boîtier sans ventilateur le plus compact, mais il peut encore gérer confortablement 45 W de refroidissement, ce qui est idéal pour les systèmes à faible consommation d'énergie basés sur la nouvelle génération d'APU/iGPU qui offrent d'excellentes performances/watt.







Le DB1 est construit à partir de panneaux d'aluminium de 4 mm d'épaisseur, d'un dissipateur thermique extrudé de 21 mm d'épaisseur et de piliers en aluminium massif. Il est fabriqué par fraisage CNC et fini par un traitement de surface sablé/anodisé, mais malgré l'utilisation de ces matériaux de première qualité, le traitement et la finition sont extrêmement compétitifs.







La beauté du DB1 (outre son apparence) est la simplicité de sa conception qui utilise 4 piliers en aluminium massif pour relier le dissipateur thermique et le panneau latéral qui à leur tour fixent les panneaux avant, arrière, supérieur et inférieur en place. Cette approche réduit considérablement la complexité, combine la fonctionnalité (puisque les piliers servent également de pieds) et permet de démonter entièrement le boîtier avec seulement 8 vis.







Cette conception permet également une grande flexibilité dans l'orientation et le placement du boîtier, chaque panneau peut être tourné pour permettre un positionnement à gauche ou à droite et des orientations inversées. La modularité signifie également que les exigences de personnalisation sont moindres, ce qui en fait une excellente plateforme pour les intégrateurs de systèmes.



Grâce à notre approche sans ventilateur, le refroidissement est assuré par le boîtier lui-même et le DB1 ne fait pas exception. En utilisant la même cale en cuivre pour le CPU, le support réglable du CPU et le support du dissipateur thermique que notre DB4, la chaleur est transférée du CPU au dissipateur thermique (panneau latéral) à l'aide de caloducs en cuivre de 6 mm et dissipée dans l'environnement le long de sa surface et de ses ailettes qui sont optimisées pour la convection naturelle.







Grâce à la combinaison du support universel de l'unité centrale et du support de dissipateur thermique entièrement réglable en position, il n'y a pratiquement aucun problème de compatibilité avec la carte mère, car l'emplacement de la prise n'est pas un facteur limitant et les conflits avec les composants de la carte sont minimisés.



Le support de CPU d'origine est compatible avec toutes les prises de bureau courantes et il existe également un support de CPU compact en option pour étendre cette compatibilité à des prises moins courantes telles que le FCBGA 1667 ou à des CPU soudés plus spécialisés.



Il est difficile d'apprécier à quel point certains de nos boîtiers compacts sont petits et serrés, au point qu'on nous demande parfois s'il est possible d'y installer une alimentation SFX ou même ATX.



Dans un certain contexte, le DB1 n'est pas beaucoup plus grand que la carte mère ITX qu'il contient, et ce facteur de forme ultra petit n'est rendu possible que par l'utilisation d'un NanoPSU qui se branche directement sur la carte mère.



Outre la réduction de l'espace requis, l'utilisation du NanoPSU présente deux autres avantages :



- Il réduit la quantité de chaleur déversée à l'intérieur du boîtier car la conversion CA-CC se fait dans l'adaptateur CA externe,

- Il n'y a pas de ventilateur, pas besoin de s'étendre sur l'importance que cela représente pour un système sans ventilateur.



Avec le TDP cible, la consommation d'énergie et le niveau de prix pour lesquels le DB1 a été conçu, il était important d'avoir une solution d'alimentation adaptée, c'est pourquoi nous introduisons un nouveau NanoPSU qui peut répondre à ces critères. Le Nano90 est notre NanoPSU le plus compact et le plus abordable à ce jour, délivrant 90 W de puissance sans bruit et sera disponible lors du lancement du DB1.



La modularité et la polyvalence sont des principes que nous essayons toujours d'incorporer dans nos conceptions. Ainsi, avec le DB1, nous avons rendu tous les panneaux interchangeables et ajouté une option permettant de faire pivoter les internes de 90 degrés, ce qui permet toute variation de position/orientation du dissipateur thermique et du panneau avant.



Le DB1 a bien sûr été conçu pour fonctionner principalement dans l'orientation verticale, car c'est celle qui occupe le moins d'espace sur le bureau et qui donne également les meilleures performances de refroidissement car la convection est optimisée. Il peut cependant être utilisé dans l'orientation horizontale avec la possibilité de positionner l'entrée/sortie frontale de chaque côté du boîtier.



L'entrée/sortie frontale est également modulaire et utilise le même module que le DA2. Ainsi, le 19PIN de type A inclus peut être remplacé par un 19PIN de type C ou 3.1 Gen2 en option ou toute autre norme future. Cette modularité et cette approche multiplateforme s'inscrivent dans notre engagement plus large en faveur de la continuité du produit et de la garantie que le boîtier que vous achetez aujourd'hui ne devienne pas obsolète lors de la sortie d'un nouveau matériel.



- Le DB1 sera disponible chez les revendeurs au Premier Trimestre 2021 au prix de 109 euros.

- Le Nano90 sera disponible en même temps au prix de détail de 68 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



